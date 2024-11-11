Війна в Україні — скільки разів РФ атакувала Херсон за місяць

Речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков. Фото: скриншот

У Херсоні значно посилилися російські обстріли, особливо на прибережних зонах. За останні три місяці кількість атак зросла до 2 700 на місяць.

Про це повідомив речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков у коментарі кореспондентці Новини.LIVE Галині Остаповець у понеділок, 11 листопада.

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Толоконніков заявив, що протягом останніх трьох місяців у Херсоні спостерігається погіршення безпекової ситуації. За його словами, російські війська посилили атаки дронами на прибережні зони міста та населені пункти на Правобережжі.

"З початку липня щомісяця вони посилюються. Вже дійшло до 2 700 атак за місяць. Це прицільні удари по цивільних. У вересні було понад 150 постраждалих, у жовтні трішки зменшилось", — зазначив речник Херсонської ОВА.

Він додав, що дрони не лише скидають вибухівку на цивільні об’єкти, а й дистанційно мінують територію за допомогою мін-пелюсток.

Нагадаємо, два роки тому, 11 листопада 2022 року, Збройні сили України визволили Херсон, який був захоплений російськими військами. Місто перебувало в окупації вісім місяців.

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