Война в Украине — сколько раз РФ атаковала Херсон за месяц

Спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников. Фото: скриншот

В Херсоне значительно усилились российские обстрелы, особенно прибрежных зон. За последние три месяца количество атак возросло до 2 700 в месяц.

Об этом сообщил представитель Херсонской ОВА Александр Толоконников в комментарии корреспондентке Новини.LIVE Галине Остаповец в понедельник, 11 ноября.

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Толоконников заявил, что в течение последних трех месяцев в Херсоне наблюдается ухудшение ситуации с безопасностью. По его словам, российские войска усилили атаки дронами на прибрежные зоны города и населенные пункты на Правобережье.

"С начала июля с каждым месяцем они усиливаются. Уже дошло до 2 700 атак за месяц. Это прицельные удары по гражданским. В сентябре было более 150 пострадавших, в октябре немного уменьшилось", — отметил представитель Херсонской ОГА.

Он добавил, что дроны не только сбрасывают взрывчатку на гражданские объекты, но и дистанционно минируют территорию с помощью мин-лепестков.

Напомним, два года назад, 11 ноября 2022 года, Вооруженные силы Украины освободили Херсон, захваченный российскими войсками. Город находился в оккупации восемь месяцев.

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