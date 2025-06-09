У Казані сталася масштабна пожежа — горів завод

У Казані розгорілася масштабна пожежа на заводі — що відомо
У російському місті Казань у понеділок, 9 червня, розгорілася масштабна пожежа в одному з районів. За попередніми даними, там горить лакофарбовий цех.
Про це пишуть російські ЗМІ.
Пожежа у Казані
Місцеві мешканці у соцмережах опублікували велику кількість відео, на яких видно чорний густий дим, що здіймається в небо.
За словами очевидців, на місці "не лише горить, а по звуках навіть ніби щось вибухає". Згідно з деякими даними, масштабне загоряння сталося на пороховому заводі, що є частиною воєнно-промислового комплексу РФ. Відомо, що поблизу нього розташовані склади з озброєнням.
У МЧС Росії повідомили, що на заводі горіли цистерни з розчинником. Пожежу вдалося ліквідувати, постраждалих немає.
Нагадаємо, вночі ЗСУ уразили об’єкт російського ВПК у Чебоксарах, який брав участь у виробництві компонентів для ударних дронів.
А в Генштабі повідомили про ураження двох винищувачів ворога на аеродромі "Саваслєйка".
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