У Казані сталася масштабна пожежа — горів завод

Дим в небі. Фото: скриншот з відео

У російському місті Казань у понеділок, 9 червня, розгорілася масштабна пожежа в одному з районів. За попередніми даними, там горить лакофарбовий цех.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Пожежа у Казані

Місцеві мешканці у соцмережах опублікували велику кількість відео, на яких видно чорний густий дим, що здіймається в небо.

За словами очевидців, на місці "не лише горить, а по звуках навіть ніби щось вибухає". Згідно з деякими даними, масштабне загоряння сталося на пороховому заводі, що є частиною воєнно-промислового комплексу РФ. Відомо, що поблизу нього розташовані склади з озброєнням.

У МЧС Росії повідомили, що на заводі горіли цистерни з розчинником. Пожежу вдалося ліквідувати, постраждалих немає.

Нагадаємо, вночі ЗСУ уразили об’єкт російського ВПК у Чебоксарах, який брав участь у виробництві компонентів для ударних дронів.

А в Генштабі повідомили про ураження двох винищувачів ворога на аеродромі "Саваслєйка".