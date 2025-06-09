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Генштаб підтвердив атаку на завод антен для дронів у Чебоксарах

9 червня 2025 10:20
Анастасія Постоєнко - Редактор
ЗСУ вдарили по заводу в Чебоксарах, що виготовляв антени для Шахедів
Вибух та пожежа від влучання дронів в завод. Фото: соцмережі
Анастасія Постоєнко - Редактор

У ніч проти 9 червня українські військові уразили об’єкт російського військово-промислового комплексу в Росії. Він брав участь у виробництві компонентів для ударних безпілотників.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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Метою атаки став завод "ВНІІР-Прогрес" компанії "АБС Електро", розташований у місті Чебоксари в Чуваській республіці Росії. Підприємство спеціалізується на виробництві навігаційного обладнання, зокрема адаптивних антен "Комета", що використовуються у дронах-камікадзе типу "Шахед", а також у модулях наведення для керованих авіабомб.

За даними Генштабу, удар здійснили підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у координації з іншими елементами Сил оборони. Ураження завдано щонайменше двома безпілотниками, після чого на об’єкті спалахнула масштабна пожежа. Наслідки атаки ще уточнюються.

Унаслідок дій українських Сил оборони в кількох російських містах, зокрема Казані, Нижньому Новгороді, Саратові та Тамбові, було введено тимчасові обмеження на роботу аеропортів згідно з так званим планом "Ковер".

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Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

У Генштабі наголосили, що удари по військовій інфраструктурі РФ триватимуть доти, доки Росія не припинить збройну агресію проти України.

Нагадаємо, також в Генштабі ЗСУ підтвердили атаку на аеродром "Саваслейка". 

Кілька днів тому дрони ЗСУ також вразили промисловий об'єкт у російському місті Кстово. 

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