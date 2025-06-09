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Генштаб подтвердил атаку на завод антенн для дронов в Чебоксарах

9 июня 2025 10:20
Анастасия Постоенко - Редактор
ВСУ ударили по заводу в Чебоксарах, изготавливавшему антенны для Шахедов
Взрыв и пожар от попадания дронов в завод. Фото: соцсети
Анастасия Постоенко - Редактор

В ночь на 9 июня украинские военные поразили объект российского военно-промышленного комплекса в России. Он участвовал в производстве компонентов для ударных беспилотников.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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Целью атаки стал завод "ВНИИР-Прогресс" компании "АБС Электро", расположенный в городе Чебоксары в Чувашской республике России. Предприятие специализируется на производстве навигационного оборудования, в частности, адаптивных антенн "Комета", используемых в дронах-камикадзе типа "Шахед", а также в модулях наведения для управляемых авиабомб.

По данным Генштаба, удар осуществили подразделения Сил беспилотных систем ВСУ в координации с другими элементами Сил обороны. Поражение нанесено по меньшей мере двумя беспилотниками, после чего на объекте вспыхнул масштабный пожар. Последствия атаки еще уточняются.

В результате действий украинских Сил обороны в нескольких российских городах, в частности Казани, Нижнем Новгороде, Саратове и Тамбове, были введены временные ограничения на работу аэропортов согласно так называемому плану "Ковер".

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Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

В Генштабе подчеркнули, что удары по военной инфраструктуре РФ будут продолжаться до тех пор, пока Россия не прекратит вооруженную агрессию против Украины.

Напомним, также в Генштабе ВСУ подтвердили атаку на аэродром "Саваслейка".

Несколько дней назад дроны ВСУ также поразили промышленный объект в российском городе Кстово.

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