В Казани произошел масштабный пожар - горел завод

В Казани разгорелся масштабный пожар на заводе — что известно
В российском городе Казань в понедельник, 9 июня, разгорелся масштабный пожар в одном из районов. По предварительным данным, там горит лакокрасочный цех.
Об этом пишут российские СМИ.
Пожар в Казани
Местные жители в соцсетях опубликовали большое количество видео, на которых видно черный густой дым, поднимающийся в небо.
По словам очевидцев, на месте "не только горит, а по звукам даже будто что-то взрывается". Согласно некоторым данным, масштабное возгорание произошло на пороховом заводе, который является частью военно-промышленного комплекса РФ. Известно, что вблизи него расположены склады с вооружением.
В МЧС России сообщили, что на заводе горели цистерны с растворителем. Пожар удалось ликвидировать, пострадавших нет.
Напомним, ночью ВСУ поразили объект российского ВПК в Чебоксарах, который участвовал в производстве компонентов для ударных дронов.
А в Генштабе сообщили о поражении двух истребителей врага на аэродроме "Саваслейка".
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