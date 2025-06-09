В Казани произошел масштабный пожар - горел завод

Дым в небе. Фото: скриншот из видео

В российском городе Казань в понедельник, 9 июня, разгорелся масштабный пожар в одном из районов. По предварительным данным, там горит лакокрасочный цех.

Об этом пишут российские СМИ.

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Пожар в Казани

Местные жители в соцсетях опубликовали большое количество видео, на которых видно черный густой дым, поднимающийся в небо.

По словам очевидцев, на месте "не только горит, а по звукам даже будто что-то взрывается". Согласно некоторым данным, масштабное возгорание произошло на пороховом заводе, который является частью военно-промышленного комплекса РФ. Известно, что вблизи него расположены склады с вооружением.

В МЧС России сообщили, что на заводе горели цистерны с растворителем. Пожар удалось ликвидировать, пострадавших нет.

Напомним, ночью ВСУ поразили объект российского ВПК в Чебоксарах, который участвовал в производстве компонентов для ударных дронов.

А в Генштабе сообщили о поражении двух истребителей врага на аэродроме "Саваслейка".