У Катарі стався смертельний вибух від перезапуску газового термінала

Промислове місто Рас-Лаффан. Фото: Getty Images

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

У Катарі під час перезапуску ключового експортного об'єкта компанії QatarEnergy стався потужний вибух та велика пожежа. Наразі невідомо про долю 18 безвісти зниклих людей. Ще 54 працівників отримали важкі травми.

Про це повідомляє AP News, передає Новини.LIVE.

В Катарі на газовому терміналі стався потужний вибух

У неділю, 21 червня, ввечері на території промислової зони Рас-Лаффан у Катарі сталася масштабна пожежа, спровокована вибухом. Інцидент відбувся на підприємстві "Барзан" під час спроби робітників перезапустити експортний термінал.

За останньою інформацією відомства, поранення отримали щонайменше 54 особи, а доля ще 18 залишається невідомою — вони вважаються зниклими безвісти.

Аварія трапилася в момент, працівники намагалися відновити роботу потужностей після того, як об'єкт зазнав бомбардувань з боку Ірану під час війни. Зокрема Доха була змушена повністю зупинити виробництво, оскільки іранські сили контролювали Ормузьку протоку, і унеможливили цим доставку природного газу клієнтам. Лише після того, як Тегеран послабив свій контроль над протокою на тлі переговорів щодо остаточного припинення війни, катарські фахівці розпочали роботи з розблокування термінала.

Факт вибуху на газовому об'єкті офіційно підтвердила державна компанія QatarEnergy. Наразі точні масштаби завданих збитків залишаються невідомими. До зупинки потужність заводу "Барзан" становила майже 1,4 мільярда стандартних кубічних футів товарного газу на день. Цей ресурс Катар використовував здебільшого для забезпечення власних внутрішніх потреб, як-от генерації електроенергії та роботи критично важливих опріснювальних станцій, розташованих у пустельних районах Аравійського півострова.

Майже вся територія комплексу є власністю Катару, проте невеликою часткою також володіє американська корпорація ExxonMobil. Представники цієї нафтової компанії не одразу відповіли на журналістський запит щодо коментаря. Водночас аварія в Рас-Лаффані вже зараз викликає занепокоєння, оскільки Катар є одним із провідних світових виробників природного газу.

Деякі аналітики вважають, що вибух на його ключовому терміналі може спровокувати подальший хаос на глобальних енергетичних ринках.

Новини.LIVE також повідомляли, що Іран замінував власні запаси високозбагаченого урану вибуховими пастками. Таким способом вони хочуть унеможливити спецоперації США з його вилучення.

Водночас у РФ через системне знищення сучасних НПЗ почалася паливна криза. Це загрожує паралічем логістики, оскільки застарілі радянські потужності не здатні технічно компенсувати дефіцит високотехнологічного пального, необхідного для автоперевезень у віддалених регіонах країни.