У Камʼянець-Подільському мешканці напали на комунальника

У Камʼянець-Подільському місцеві жителі напали на комунальника КП "Міськтепловоденергія", який відповідав за роботу генератора під час відключення світла. Люди кидали на нього сміття, ображали та закрили у теплопункті, де йому довело провести цілу ніч.

Про це повідомила пресслужба Камʼянець-Подільської міської ради у Facebook у неділю, 1 лютого.

Напад на комунальника в Камʼянець-Подільському

Через відключення світла в одному з будинків зупиняється робота індивідуального теплового пункту, тому для забезпечення тепла та комфорту мешканців, в період заходів обмеження електроенергії, живлення забезпечує генератор.

Упродовж доби його запускає відповідальний працівник комунального підприємства. Він відповідає за роботу генератора, заправляє його та підключає, аби в оселях було тепло.

"Натомість, за мирний сон у теплій квартирі деякі мешканці "віддячують" йому регулярними образами і погрозами. З балконів, на голову нашого працівника, почало летіти сміття і всілякий непотріб. Ну а фінальною "крапкою" став випадок, коли хтось із мешканців будинку замкнув нашого працівника в теплопункті. Людині, яка просто виконувала свою роботу, закрили ззовні на ключ і залишили ночувати в підвалі", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок цього генератор для живлення ІТП в будинку буде працювати лише в період з 07:00 до 22:00.

Нагадаємо, нещодавно на Троєщині в Києві люди перекрили дорогу через відсутність світла і тепла.

А 31 січня в Україні сталася аварія в енергетиці. Внаслідок цього декілька областей залишилися без світла.