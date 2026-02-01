Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Каменец-Подольском напали на коммунальщика — что известно

В Каменец-Подольском напали на коммунальщика — что известно

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 14:13
В Каменец-Подольском жители напали на коммунальщика
Коммунальщик. Фото: УНИАН

В Каменец-Подольском местные жители напали на коммунальщика КП "Гортепловодэнергия", который отвечал за работу генератора во время отключения света. Люди бросали на него мусор, оскорбляли и закрыли в теплопункте, где ему пришлось провести всю ночь.

Об этом сообщила пресс-служба Каменец-Подольского городского совета в Facebook в воскресенье, 1 февраля.

Реклама
Читайте также:

Нападение на коммунальщика в Каменец-Подольском

Из-за отключения света в одном из домов останавливается работа индивидуального теплового пункта, поэтому для обеспечения тепла и комфорта жителей, в период мероприятий ограничения электроэнергии, питание обеспечивает генератор.

В течение суток его запускает ответственный работник коммунального предприятия. Он отвечает за работу генератора, заправляет его и подключает, чтобы в домах было тепло.

"Зато за мирный сон в теплой квартире некоторые жители "благодарят" его регулярными оскорблениями и угрозами. С балконов, на голову нашего работника, начал лететь мусор и всякий хлам. Ну а финальной "точкой" стал случай, когда кто-то из жильцов дома запер нашего работника в теплопункте. Человеку, который просто выполнял свою работу, закрыли снаружи на ключ и оставили ночевать в подвале", — говорится в сообщении.

Вследствие этого генератор для питания ИТП в доме будет работать только в период с 07:00 до 22:00.

Напомним, недавно на Троещине в Киеве люди перекрыли дорогу из-за отсутствия света и тепла.

А 31 января в Украине произошла авария в энергетике. Вследствие этого несколько областей остались без света.

нападение Хмельницкая область теплоснабжение генераторы свет коммунальные службы
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации