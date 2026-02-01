В Каменец-Подольском жители напали на коммунальщика

Коммунальщик. Фото: УНИАН

В Каменец-Подольском местные жители напали на коммунальщика КП "Гортепловодэнергия", который отвечал за работу генератора во время отключения света. Люди бросали на него мусор, оскорбляли и закрыли в теплопункте, где ему пришлось провести всю ночь.

Об этом сообщила пресс-служба Каменец-Подольского городского совета в Facebook в воскресенье, 1 февраля.

Нападение на коммунальщика в Каменец-Подольском

Из-за отключения света в одном из домов останавливается работа индивидуального теплового пункта, поэтому для обеспечения тепла и комфорта жителей, в период мероприятий ограничения электроэнергии, питание обеспечивает генератор.

В течение суток его запускает ответственный работник коммунального предприятия. Он отвечает за работу генератора, заправляет его и подключает, чтобы в домах было тепло.

"Зато за мирный сон в теплой квартире некоторые жители "благодарят" его регулярными оскорблениями и угрозами. С балконов, на голову нашего работника, начал лететь мусор и всякий хлам. Ну а финальной "точкой" стал случай, когда кто-то из жильцов дома запер нашего работника в теплопункте. Человеку, который просто выполнял свою работу, закрыли снаружи на ключ и оставили ночевать в подвале", — говорится в сообщении.

Вследствие этого генератор для питания ИТП в доме будет работать только в период с 07:00 до 22:00.

Напомним, недавно на Троещине в Киеве люди перекрыли дорогу из-за отсутствия света и тепла.

А 31 января в Украине произошла авария в энергетике. Вследствие этого несколько областей остались без света.