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У Калуші виникли проблеми з енергопостачанням — що відбувається

25 грудня 2024 11:48
Анастасія Постоєнко - Редактор
У Калуші проблеми з теплопостачанням та електрикою
Працівники ДСНС на критичному об'єкті в Івано-Франківській області. Фото: ДСНС України
Анастасія Постоєнко - Редактор

В Івано-Франківській області через російську масовану атаку виникли проблеми з електропостачанням у Калуші. Там є перебої в роботі очисних споруд.

Про це повідомив мер Калуша Андрій Найда.

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Андрій Найда повідомив, що у Калуші немає серйозних руйнувань та жертв, проте, є перебої з електропостачанням. 

"Нещодавно закінчилась тривога. На щастя, відносно, в нашій громаді більш-менш спокійно. Але є величезні перебої з енергоживленням, нещодавно не було живлення по цілій громаді", — зазначив він.

У місті довелося запустити генератори. На таке заживлення перевели заклади охорони здоров'я.

Тим часом без енергопостачання залишились інші критичні об'єкти у Калуші.  

"Наразі без живлення залишаються очисні споруди, підживлючий насос. Поки не будуть запущені очисні споруди, ми не можемо запускати воду. Сподіваюсь, що скоро цю ситуацію врегулюють. І тоді зможемо запустити і тепло", — зазначив Найда.

Нагадаємо, в Івано-Франківській лунала серія потужних вибухів. Зокрема, у Бурштині виникли перебої з напругою та світлом.

На масований ракетний удар відреагував Президент України Володимир Зеленський. 

Івано-Франківська область водопостачання електропостачання опалення відключення світла

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