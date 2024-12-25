У Калуші проблеми з теплопостачанням та електрикою

У Калуші виникли проблеми з енергопостачанням — що відбувається
В Івано-Франківській області через російську масовану атаку виникли проблеми з електропостачанням у Калуші. Там є перебої в роботі очисних споруд.
Про це повідомив мер Калуша Андрій Найда.
Яка ситуація з електрикою в Калуші
Андрій Найда повідомив, що у Калуші немає серйозних руйнувань та жертв, проте, є перебої з електропостачанням.
"Нещодавно закінчилась тривога. На щастя, відносно, в нашій громаді більш-менш спокійно. Але є величезні перебої з енергоживленням, нещодавно не було живлення по цілій громаді", — зазначив він.
У місті довелося запустити генератори. На таке заживлення перевели заклади охорони здоров'я.
Тим часом без енергопостачання залишились інші критичні об'єкти у Калуші.
"Наразі без живлення залишаються очисні споруди, підживлючий насос. Поки не будуть запущені очисні споруди, ми не можемо запускати воду. Сподіваюсь, що скоро цю ситуацію врегулюють. І тоді зможемо запустити і тепло", — зазначив Найда.
Нагадаємо, в Івано-Франківській лунала серія потужних вибухів. Зокрема, у Бурштині виникли перебої з напругою та світлом.
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