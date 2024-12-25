У Калуши проблемы с теплоснабжением и электричеством

У Калуши возникли проблемы с энергоснабжением — что происходит
В Ивано-Франковской области из-за российской массированной атаки возникли проблемы с электроснабжением в Калуше. Там есть перебои в работе очистных сооружений.
Об этом сообщил мэр Калуша Андрей Найд.
Какая ситуация с электричеством в Калуше
Андрей Найда сообщил, что у Калуши нет серьезных разрушений и жертв, однако есть перебои с электроснабжением.
"Недавно закончилась тревога. К счастью, относительно, в нашем обществе более-менее спокойно. Но есть огромные перебои с энергопитанием, недавно не было питания по целому обществу", — отметил он.
В городе пришлось запустить генераторы. На такое питание перевели учреждения здравоохранения.
Тем временем, без энергоснабжения остались другие критические объекты в Калуше.
"Пока без питания остаются очистные сооружения, подпиточный насос. Пока не будут запущены очистные сооружения, мы не можем запускать воду. Надеюсь, что скоро эту ситуацию урегулируют. И тогда сможем запустить и тепло", — отметил Найда.
Напомним, в Ивано-Франковской раздалась серия мощных взрывов. В частности, в Бурштыне возникли перебои с напряжением и светом.
На массированный ракетный удар отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.
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