У Калуши проблемы с теплоснабжением и электричеством

Работники ГСЧС на критическом объекте в Ивано-Франковской области. Фото: ГСЧС Украины

В Ивано-Франковской области из-за российской массированной атаки возникли проблемы с электроснабжением в Калуше. Там есть перебои в работе очистных сооружений.

Об этом сообщил мэр Калуша Андрей Найд.

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Андрей Найда сообщил, что у Калуши нет серьезных разрушений и жертв, однако есть перебои с электроснабжением.

"Недавно закончилась тревога. К счастью, относительно, в нашем обществе более-менее спокойно. Но есть огромные перебои с энергопитанием, недавно не было питания по целому обществу", — отметил он.

В городе пришлось запустить генераторы. На такое питание перевели учреждения здравоохранения.

Тем временем, без энергоснабжения остались другие критические объекты в Калуше.

"Пока без питания остаются очистные сооружения, подпиточный насос. Пока не будут запущены очистные сооружения, мы не можем запускать воду. Надеюсь, что скоро эту ситуацию урегулируют. И тогда сможем запустить и тепло", — отметил Найда.

Напомним, в Ивано-Франковской раздалась серия мощных взрывов. В частности, в Бурштыне возникли перебои с напряжением и светом.

На массированный ракетный удар отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.