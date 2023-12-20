У Ємені розпочалася мобілізація для участі у війні проти Ізраїлю

Протести в Ємені на підтримку Палестини. Ілюстративне фото: REUTERS/Adel Al Khader

На півночі Ємену, яким править шиїтський рух "Ансар Алла", розпочалася загальна мобілізація для участі бойовиків на боці палестинського опору в секторі Гази. Наразі десятки тисяч молодиків вже прийшли, як добровольці.

Про це заявив член політбюро "Ансар Алла" Хузам аль-Асад, пишуть росЗМІ.

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Для чого проводиться така мобілізація

"Що стосується загальної народної мобілізації на підтримку нашого народу в секторі Гази, то її було розпочато в усіх провінціях", — зазначив Хузам аль-Асад.

Він додав, що декілька груп підготовлених бійців вже перебувають в різних провінціях Ємену для подальшої відправки в Газу.

Нині не повідомляється, як саме загони хуситів потраплять до повністю заблокованого Ізраїлем і Єгиптом сектору Гази.

Ситуація в Ізраїлі

Раніше армія оборони Ізраїлю заявила, що ліквідувала командира підрозділу ХАМАС. Він був відповідальний за кілька смертоносних нападів як на мирних жителів, так і ізраїльських військових.

Зазначимо, що війна Ізраїлю з Хамасом триває вже 2 місяці, Ізраїль успішно проводить операцію за операцією в секторі Газа. А останнім часом популярною стала фраза: "О 6 годині вечора після війни", яка вживається в тому сенсі, що робити із сектором Газа після знищення Хамаса. У цьому питанні для Новини.LIVE розбирався Сергій Ауслендер.