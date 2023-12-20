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В Йемене началась мобилизация для участия в войне против Израиля

20 декабря 2023 18:28
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Йемене началась мобилизация для участия в войне против Израиля
Протесты в Йемене в поддержку Палестины. Иллюстративное фото: REUTERS/Adel Al Khader
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

На севере Йемена, которым правит шиитское движение "Ансар Алла", началась всеобщая мобилизация для участия боевиков на стороне палестинского сопротивления в секторе Газа. Пока десятки тысяч молодых людей уже пришли как добровольцы.

Об этом заявил член политбюро "Ансар Алла" Хузам аль-Асад, пишут росСМИ.

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Для чего проводится такая мобилизация

"Что касается общей народной мобилизации в поддержку нашего народа в секторе Газа, то она была начата во всех провинциях", — отметил Хузам аль-Асад.

Он добавил, что несколько групп подготовленных бойцов уже находятся в разных провинциях Йемена для последующей отправки в Газу.

Сейчас не сообщается, как именно отряды хуситов попадут в полностью заблокированный Израилем и Египтом сектор Газа.

Ситуация в Израиле

Ранее армия обороны Израиля заявила, что ликвидировала командира подразделения ХАМАС. Он был ответственен за несколько смертоносных нападений как на мирных жителей, так и на израильских военных.

Отметим, что война Израиля с Хамасом длится уже два месяца, Израиль успешно проводит операцию за операцией в секторе Газа. А в последнее время популярной стала фраза: "В 6 часов вечера после войны", которая употребляется в том смысле, что делать с сектором Газа после уничтожения Хамаса. В этом вопросе для Новини.LIVE разбирался Сергей Ауслендер.

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