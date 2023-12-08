ГУР та МЗС повернули додому 39 українців з сектору Гази

Евакуйована дівчинка з сектору Гази. Фото: ГУР

Головне управління розвідки спільно з Міністерством закордонних справ України сьогодні повернули в Україну ще 39 громадян з сектору Гази. Це здійснювалося за дорученням президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

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"Успішна евакуація наших громадян із зони конфлікту стала можливою завдяки скоординованим та чітким діям співробітників української спецслужби та дипломатів", — зазначають розвідники.

Силове відомство відзначило докладені зусилля Надзвичайного та Повноважного Посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука, а також авіакомпанії SkyUp Airlines, яка надала для евакуації пасажирський лайнер.

Розвідники також зазначили, що у листопаді поточного року із сектору Гази вдалося евакуювати 145 українських громадян.

Нагадаємо, що раніше у листопаді Україні вдалося евакуювати вісім громадян із сектора Гази до Єгипту. Натомість не так давно ЦАХАЛ заявив про ліквідацію польового командира ХАМАС, відповідального за кілька терактів як проти мирних жителів, так і ізраїльських військовиків.