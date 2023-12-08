ГУР и МИД вернули домой 39 украинцев из сектора Газа
Главное управление разведки совместно с Министерством иностранных дел Украины сегодня вернули в Украину еще 39 граждан из сектора Газа. Это осуществлялось по поручению президента Владимира Зеленского.
Об этом сообщает пресс-служба ГУР.
Эвакуация украинцев из сектора Газа
"Успешная эвакуация наших граждан из зоны конфликта стала возможной благодаря скоординированным и четким действиям сотрудников украинской спецслужбы и дипломатов", — отмечают разведчики.
Силовое ведомство отметило приложенные усилия Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Израиле Евгения Корнейчука, а также авиакомпании SkyUp Airlines, предоставившей для эвакуации пассажирский лайнер.
Разведчики также отметили, что в ноябре текущего года из сектора Газа удалось эвакуировать 145 украинских граждан.
Напомним, что ранее в ноябре Украине удалось эвакуировать восемь граждан из сектора Газа в Египет. Не так давно ЦАХАЛ заявил о ликвидации полевого командира ХАМАС, ответственного за несколько терактов как против мирных жителей, так и израильских военных.
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