У ГУР заявили, що РФ не втратила суттєвого впливу в Африці

Диктатор РФ Володимир Путін. Фото: Sputnik/Михайло Метцель

Ткач Едуард редактор стрічки новин

Представник ГУР МО України Андрій Черняк заявив, що Росія за останні три роки не втратила суттєвого впливу в Африці. Незважаючи на загибель Євгена Пригожина та розпад ПВК «Вагнер», говорити про втрату впливу Москви поки що зарано.

Про це він сказав в інтерв’ю Kyiv Post, передає Новини.LIVE.

Чи змінився вплив РФ в Африці за останні три роки

За словами Черняка, африканський сектор зовнішньої політики має значний інтерес для РФ.

Він зазначив, що діяльність ПВК "Вагнер" в Африці до моменту розпаду після втрат в Україні та невдалого заколоту в РФ — це добре відомий факт. Однак це не означає, що роль Кремля була мінімальною, адже бойовики цієї приватної військової компанії діяли в Африці саме з дозволу керівництва РФ, служачи злочинним інтересам Москви.

"Група "Вагнера", можливо, користувалася певним ступенем автономії, багато в чому завдяки особистим зв’язкам Пригожина з російським диктатором, більш відомим як "кухар Путіна". Однак ця так звана приватна армія в основному виконувала завдання, поставлені російськими державними структурами, насамперед спецслужбами", — сказав представник ГУР.

Він пояснив, що після розпаду залишки «Вагнера» були реорганізовані в Африканський корпус. Тобто це така сама «приватна військова компанія», але без будь-яких лідерів.

І цей факт, як вважає Черняк, негативно позначається на ПВК. Прикладом цього він назвав ситуацію з повстанцями в Малі, які неодноразово завдали серйозних втрат найманцям РФ. Однак, незважаючи на це, говорити про втрату впливу Росії поки що зарано.

"Незважаючи на ці воістину принизливі поразки, говорити про втрату Росією своїх позицій в Африці поки що зарано. Африканський корпус налічує від 8 до 10 тисяч бойовиків. Вони продовжують підтримувати військові хунти та різні збройні угруповання в країнах по всьому континенту, включаючи Малі, Нігер і Буркіна-Фасо", — сказав Черняк.

Крім того, РФ розширює мережу гібридного впливу за допомогою так званих «російських будинків» та створення маріонеткових організацій, які позиціонують себе як незалежні, але фактично контролюються Кремлем.

Крім того, Росія розширює свій вплив за допомогою інформаційних операцій, які провокують або посилюють конфлікти в африканських країнах.

"Ця підривна робота здійснюється російськими спецслужбами, зокрема Генеральним штабом військової розвідки та Службою зовнішньої розвідки РФ", — підсумував представник ГУР.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Азербайджані в липні 2025 року було затримано двох учасників ПВК "Вагнер", які воювали проти України. ЗМІ писали, що це чіткий сигнал для всіх колишніх бійців, що тепер до них ставитимуться як до осіб, причетних до військових злочинів.

Також ми писали, що восени 2025 року голову ГУР Кирила Буданова (який нині є керівником ОП) запитали, чи вірить він у смерть ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. У відповідь Буданов заперечно похитав головою, давши зрозуміти, що сумнівається в достовірності цієї інформації.