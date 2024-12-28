Юсов розповів, який запас ракет має Росія та скільки здатна виготовляти щомісяця

Андрій Юсов. Фото: Новини.LIVE

Російська Федерація здатна виготовляти до півсотні різних ракет щомісяця, але виробництво досі залежить від іноземних компонентів. Водночас країна-агресор має запаси в розмірі кількох сотень по низці типів ракет.

Про це в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець у п'ятницю, 27 грудня, заявив представник ГУР МО України Андрій Юсов.

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Юсов розповів, що в цілому Росія зберігає ракетний потенціал і по окремим позиціям намагається його нарощувати. Хоча на початку війни ворог незаплановано використав велику кількість ракетного озброєння проти України.

Інтерв'ю з Андрієм Юсовим. Фото: Новини.LIVE

Зокрема, ворог щомісяця здатен виготовляти 40-50 ракет "Іскандер", 30-50 "Калібрів", 50 ракет Х-101. При цьому виготовлення залежить від іноземних компонентів, тому посилення санкційної політики і контроль над її дотриманням є важливим завданням, над яким працює Україна і партнери.

"В цілому у запасах РФ близько 1400 далекобійних ракет. Із них — близько 350 "Калібрів", 500 "Оніксів", понад 50 "Кинжалів", понад 130 "Іскандерів", і понад 400 ракет класів Х-101, Х-55 і Х-35. Але по багатьох позиціях це недоторканий запас, тому вони приділяють велику увагу плануванню, розвідці і вже не працюють так огульно як це було на початку війни", — розповів представник ГУР.

Під час інтерв'ю ведуча уточнила, чи вистачить Росії ракет для обстрілу України у зимовий період, на що Юсов відповів, що станом на вчора ракетний потенціал чи запас у ворога не закінчився. У зв'язку з цим він закликав українців відноситися до кожної повітряної тривоги відповідально.

Ведуча Галина Остаповець. Фото: Новини.LIVE

Додатково ведуча сказала, що Росія в рази збільшила виробництво ударних дронів і представник ГУР це підтвердив.

"Якщо на першому етапі була критична залежність від постачання, то зараз РФ вже передані технології, налагоджене виробництво. Зрозуміло, компоненти часто не російські, але можливість для виробництва у них є. Ворог, як і ми, постійно вдосконалює і свої дрони, і засоби радіолокаційної боротьби проти них", — сказав Юсов.

Також він уточнив, що це теж виклик для України, оскільки Росія часто використовує імітаційні дрони для виснаження української ППО. Крім того, ворог комбінує удари, запускаючи БпЛА разом із ракетами.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю представник ГУР Андрій Юсов сказав, що питання про новий удар російським "Орєшніком" по Україні складне, оскільки президент РФ Володимир Путін має значний ракетний арсенал.

Також він розповів, по якій причині літаки МіГ-31К, які є носіями гіперзвукових ракет "Кинджал", злітають рідше.