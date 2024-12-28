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В ГУР рассказали, сколько РФ производит ракет и какой имеет запас

28 декабря 2024 00:19
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Юсов рассказал, какой запас ракет имеет Россия и сколько способна производить ежемесячно.
Андрей Юсов. Фото: Новини.LIVE
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Российская Федерация способна производить до полусотни различных ракет ежемесячно, но производство до сих пор зависит от иностранных компонентов. В то же время страна-агрессор имеет запасы в размере нескольких сотен по ряду типов ракет.

Об этом в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец в пятницу, 27 декабря, заявил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

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Юсов рассказал, что в целом Россия сохраняет ракетный потенциал и по отдельным позициям пытается его наращивать. Хотя в начале войны враг незапланированно использовал большое количество ракетного вооружения против Украины.

В ГУР рассказали, сколько РФ производит ракет и какой имеет запас - фото 1
Интервью с Андреем Юсовым. Фото: Новини.LIVE

В частности, враг ежемесячно способен производить 40-50 ракет "Искандер", 30-50 "Калибров", 50 ракет Х-101. При этом изготовление зависит от иностранных компонентов, поэтому усиление санкционной политики и контроль над ее соблюдением является важной задачей, над которой работает Украина и партнеры.

"В общей сложности в запасах РФ около 1400 дальнобойных ракет. Из них — около 350 "Калибров", 500 "Ониксов", свыше 50 "Кинжалов", свыше 130 "Искандеров", и свыше 400 ракет классов Х-101, Х-55 и Х-35. Но по многим позициям это неприкосновенный запас, поэтому они уделяют большое внимание. планированию, разведке и уже не работают так огульно как это было в начале войны", — рассказал представитель ГУР.

Во время интервью ведущая уточнила, хватит ли России ракет для обстрела Украины в зимний период, на что Юсов ответил, что по состоянию на вчера ракетный потенциал или запас у врага не закончился. В связи с этим он призвал украинцев относиться к каждой воздушной тревоге ответственно.

В ГУР рассказали, сколько РФ производит ракет и какой имеет запас - фото 2
Ведущая Галина Остаповец. Фото: Новини.LIVE

Дополнительно ведущая уточнила, что Россия в разы увеличила производство ударных дронов и представитель ГУР подтвердил это.

"Если на первом этапе была критическая зависимость от поставок, то сейчас РФ уже переданы технологии, отлажено производство. Разумеется, компоненты часто не российские, но возможность для производства у них есть. Враг, как и мы, постоянно совершенствует и свои дроны, и средства радиолокационной борьбы против них", — сказал Юсов.

Он также уточнил, что это тоже вызов для Украины, поскольку Россия часто использует имитационные дроны для истощения украинского ПВО. Кроме того, враг комбинирует удары, запуская БпЛА вместе с ракетами.

Напомним, в этом же интервью представитель ГУР Андрей Юсов сказал, что вопрос о новом ударе российским "Орешником" по Украине сложен, поскольку президент РФ Владимир Путин имеет значительный ракетный арсенал.

Также он рассказал, по какой причине самолеты МиГ-31К, которые являются носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал", взлетают реже.

ракеты война в Украине ГУР Россия ракетный удар Андрей Юсов

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