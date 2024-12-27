Юсов пояснив, чи варто боятися нвого удару Орєшником по Україні

Юсов спрогнозував, чи варто очікувати нових ударів "Орєшніком"
Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов наголосив, що питання про новий удар російським "Орєшніком" по Україні складне. Варто не забувати, що Володимир Путін є диктатором і тираном, який має значний ракетний арсенал.
Про це Юсов розповів в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець у п'ятницю, 27 грудня.
Новий удар "Орєшніком" по Україні
Юсов зазначив, що під час цього повномасштабного вторгнення Путін вже використав проти України фактично всю номенклатуру зброї.
"Говорити про те, що у нього стримуючі фактори, там мораль, міжнародне право, ну тут не доводиться, про реальні можливості — це трошки інша розмова", — наголосив Юсов.
Розвідник також додав, що загалом розробка, яку росіяни представляють як сучасну зброю, не нова — це глибока модернізація вже наявного озброєння. Втім, Росія проводить інформаційну кампанію, спрямовану на Захід.
"Чергова модифікація ракети середньої дальності, РС-26 "Рубеж" є розробкою на базі ракети "Ярс", яка, своєю чергою, створювалась на базі ракети "Тополь". І в цій ситуації маємо, скажімо, таку пропагандистську інформаційну подачу", — резюмував Юсов.
Раніше Юсов повідомив, що гіпотетично українські далекобійні безпілотники здатні здійснювати польоти на відстань дві тисячі кілометрів. Їх цілями є об'єкти військово-промислового комплексу держави-агресора.
Крім того, Юсов розповів, чому носії гіперзвукових ракет "Кинджал" МіГ-31К злітають рідше.
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