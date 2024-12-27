Юсов пояснив, чи варто боятися нвого удару Орєшником по Україні

Андрій Юсов у студії Новини.LIVE. Фото: Новини.LIVE

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов наголосив, що питання про новий удар російським "Орєшніком" по Україні складне. Варто не забувати, що Володимир Путін є диктатором і тираном, який має значний ракетний арсенал.

Про це Юсов розповів в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець у п'ятницю, 27 грудня.

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Юсов зазначив, що під час цього повномасштабного вторгнення Путін вже використав проти України фактично всю номенклатуру зброї.

"Говорити про те, що у нього стримуючі фактори, там мораль, міжнародне право, ну тут не доводиться, про реальні можливості — це трошки інша розмова", — наголосив Юсов.

Розвідник також додав, що загалом розробка, яку росіяни представляють як сучасну зброю, не нова — це глибока модернізація вже наявного озброєння. Втім, Росія проводить інформаційну кампанію, спрямовану на Захід.

"Чергова модифікація ракети середньої дальності, РС-26 "Рубеж" є розробкою на базі ракети "Ярс", яка, своєю чергою, створювалась на базі ракети "Тополь". І в цій ситуації маємо, скажімо, таку пропагандистську інформаційну подачу", — резюмував Юсов.

Раніше Юсов повідомив, що гіпотетично українські далекобійні безпілотники здатні здійснювати польоти на відстань дві тисячі кілометрів. Їх цілями є об'єкти військово-промислового комплексу держави-агресора.

Крім того, Юсов розповів, чому носії гіперзвукових ракет "Кинджал" МіГ-31К злітають рідше.