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Юсов спрогнозировал, стоит ли ожидать новых ударов "Орешником"

27 декабря 2024 23:32
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Юсов объяснил, стоит ли бояться нового удара Орешником по Украине
Андрей Юсов в студии Новини.LIVE. Фото: Новини.LIVE
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов подчеркнул, что вопрос о новом ударе российским "Орешником" по Украине сложен. Следует не забывать, что Владимир Путин является диктатором и тираном, обладающим значительным ракетным арсеналом.

Об этом Юсов рассказал в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец в пятницу, 27 декабря.

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Юсов отметил, что во время этого полномасштабного вторжения Путин уже использовал против Украины практически всю номенклатуру оружия.

"Говорить о том, что у него сдерживающие факторы, там мораль, международное право, ну здесь не приходится, о реальных возможностях — это немного другой разговор", — подчеркнул Юсов.

Разведчик также добавил, что в целом разработка, которую россияне представляют как современное оружие, не нова — это глубокая модернизация уже имеющегося вооружения. Впрочем, Россия проводит информационную кампанию, направленную на Запад.

"Очередная модификация ракеты средней дальности, РС-26 "Рубеж" является разработкой на базе ракеты "Ярс", которая, в свою очередь, создавалась на базе ракеты "Тополь". И в данной ситуации имеем, скажем, такую пропагандистскую информационную подачу", — резюмировал Юсов.

Ранее Юсов сообщил, что гипотетически украинские дальнобойные беспилотники способны совершать полеты на расстояние в две тысячи километров. Их целями являются объекты военно-промышленного комплекса государства-агрессора.

Кроме того, Юсов рассказал, почему носители гиперзвуковых ракет "Кинжал" МиГ-31К взлетают реже.

владимир путин война в Украине ГУР ракетный удар Андрей Юсов

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