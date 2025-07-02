Як змінилася робота ГУР за час війни - деталі

Військовий ГУР. Фото: кадр з відео

За час повномасштабної війни робота української розвідки стала набагато складнішою та масштабнішою. Зміни торкнулися як характеру операцій, так і структури самої команди.

Про це розповіли бійці Головного управління розвідки під час пресконференції.

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"Наразі завдання та їхня важкість зросли в рази, і, відповідно, команда теж виросла", — кажуть військові.

Якщо раніше до команди брали вмотивованих людей зі свого оточення, то зараз підхід став більш професійним — відбір ведеться за вузькими спеціальностями. Це дозволяє підсилити команду в конкретних напрямках і діяти точніше.

Крім того, військовий підкреслив, що змінилися і цілі — якщо раніше основний акцент був на корабельному флоті противника, то тепер розвідники працюють вже й по винищувачах.

"Два роки тому навіть думок таких не було, особисто в мене, що ми будемо працювати по авіації", — зізнається один із бійців.

За словами розвідників, російські сили практично заблоковані у Новоросійську та Севастополі.

"Ворог повністю замкнувся, діє в малій зоні відповідальності", — розповідають вони.

При цьому самі операції ускладнюються — атакувати заздалегідь укріплені позиції складніше, ніж діяти на відкритому просторі.

Раніше голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов прокоментував, чи має нинішнє загострення між Іраном і Ізраїлем відчутні наслідки для України.

Крім того, Кирило Буданов висловився щодо актуальної ситуації на фронті та активності російських військ. За його словами, ворожі наступальні дії тривають безперервно, а бойові дії не припинялися ні на день.