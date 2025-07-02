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В ГУР рассказали, как изменилась их боевая работа за время войны

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 23:29
Как изменилась работа ГУР за время войны - детали
Военный ГУР. Фото: кадр из видео

За время полномасштабной войны работа украинской разведки стала намного сложнее и масштабнее. Изменения коснулись как характера операций, так и структуры самой команды.

Об этом рассказали бойцы Главного управления разведки во время пресс-конференции.

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Как изменилась работа ГУР за время войны

"Сейчас задачи и их тяжесть выросли в разы, и, соответственно, команда тоже выросла", — говорят военные.

Если раньше в команду брали мотивированных людей из своего окружения, то сейчас подход стал более профессиональным — отбор ведется по узким специальностям. Это позволяет усилить команду в конкретных направлениях и действовать точнее.

Кроме того, военный подчеркнул, что изменились и цели — если раньше основной акцент был на корабельном флоте противника, то теперь разведчики работают уже и по истребителям.

"Два года назад даже мыслей таких не было, лично у меня, что мы будем работать по авиации", — признается один из бойцов.

По словам разведчиков, российские силы практически заблокированы в Новороссийске и Севастополе.

"Враг полностью замкнулся, действует в малой зоне ответственности", — рассказывают они.

При этом сами операции усложняются — атаковать заранее укрепленные позиции сложнее, чем действовать на открытом пространстве.

Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал, имеет ли нынешнее обострение между Ираном и Израилем ощутимые последствия для Украины.

Кроме того, Кирилл Буданов высказался относительно актуальной ситуации на фронте и активности российских войск. По его словам, вражеские наступательные действия продолжаются непрерывно, а боевые действия не прекращались ни на день.

разведка Черное море истребитель война в Украине ГУР
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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