Как изменилась работа ГУР за время войны - детали

В ГУР рассказали, как изменилась их боевая работа за время войны
За время полномасштабной войны работа украинской разведки стала намного сложнее и масштабнее. Изменения коснулись как характера операций, так и структуры самой команды.
Об этом рассказали бойцы Главного управления разведки во время пресс-конференции.
Как изменилась работа ГУР за время войны
"Сейчас задачи и их тяжесть выросли в разы, и, соответственно, команда тоже выросла", — говорят военные.
Если раньше в команду брали мотивированных людей из своего окружения, то сейчас подход стал более профессиональным — отбор ведется по узким специальностям. Это позволяет усилить команду в конкретных направлениях и действовать точнее.
Кроме того, военный подчеркнул, что изменились и цели — если раньше основной акцент был на корабельном флоте противника, то теперь разведчики работают уже и по истребителям.
"Два года назад даже мыслей таких не было, лично у меня, что мы будем работать по авиации", — признается один из бойцов.
По словам разведчиков, российские силы практически заблокированы в Новороссийске и Севастополе.
"Враг полностью замкнулся, действует в малой зоне ответственности", — рассказывают они.
При этом сами операции усложняются — атаковать заранее укрепленные позиции сложнее, чем действовать на открытом пространстве.
Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал, имеет ли нынешнее обострение между Ираном и Израилем ощутимые последствия для Украины.
Кроме того, Кирилл Буданов высказался относительно актуальной ситуации на фронте и активности российских войск. По его словам, вражеские наступательные действия продолжаются непрерывно, а боевые действия не прекращались ни на день.
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