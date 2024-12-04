Гендиректор Оператора ГТС України анонсував зупинку транспортування газу РФ

Працівник біля газової труби. Фото: УНІАН

Генеральний директор Оператора Газотранспортної системи України Дмитро Липпа розповів, що для держави важливим є припинення російського газового потоку через нашу територію. Здійснення цих намірів буде заплановане на 2025 рік.

Про це Липпа повідомив під час конференції Energy Security Dialogue 2024, передають Новини.LIVE в середу, 4 грудня.

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Україна готується до того, щоб припинити транзит російського газу через свою територію. Це стане реальністю вже в наступному році.

Липпа додав, що заходи, які планує запровадити російський оператор "Газпром", свідчить про те, що у РФ вже готуються до такого розвитку подій.

"Їх дії свідчать про те, що це стане реальністю", — зазначив гендиректор Оператора ГТС України.

Нагадаємо, що Україні вистачить власних запасів газу на зиму, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Імпорт палива протягом опалювального сезону не планується.

Раніше ми писали, що австрійська компанія OMV конфіскувала російський газ на 230 мільйонів євро. Це зробили для покриття вартості арбітражного рішення.