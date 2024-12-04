Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow У ГТС повідомили, коли припинять транзит газу Росії через Україну arrow

У ГТС повідомили, коли припинять транзит газу Росії через Україну

4 грудня 2024 15:56
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Гендиректор Оператора ГТС України анонсував зупинку транспортування газу РФ
Працівник біля газової труби. Фото: УНІАН
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Генеральний директор Оператора Газотранспортної системи України Дмитро Липпа розповів, що для держави важливим є припинення російського газового потоку через нашу територію. Здійснення цих намірів буде заплановане на 2025 рік.

Про це Липпа повідомив під час конференції Energy Security Dialogue 2024, передають Новини.LIVE в середу, 4 грудня.

Читайте також:

Україна припинить транспортування газу РФ

Україна готується до того, щоб припинити транзит російського газу через свою територію. Це стане реальністю вже в наступному році.

Липпа додав, що заходи, які планує запровадити російський оператор "Газпром", свідчить про те, що у РФ вже готуються до такого розвитку подій.

"Їх дії свідчать про те, що це стане реальністю", — зазначив гендиректор Оператора ГТС України.

Нагадаємо, що Україні вистачить власних запасів газу на зиму, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Імпорт палива протягом опалювального сезону не планується.

Раніше ми писали, що австрійська компанія OMV конфіскувала російський газ на 230 мільйонів євро. Це зробили для покриття вартості арбітражного рішення.

ГТС Україна газ Росія транзит

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

16:44 Військова пояснила, на чому росіяни воюють у Торецьку

16:32 На Львівщині через фейкові сайти “держдопомоги” обкрадали людей

16:18 У Балтійському морі росіяни обстріляли німецький гелікоптер

16:17 Нові правила для грального бізнесу — Рада підтримала законопроєкт

16:16 Компенсація за незаконне звільнення — скільки можна отримати

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

16:15 Чому є зірка з Північним полюсом, але немає з Південним полюсом

16:12 Одеська міськрада позбулася залишків проросійської ОПЗЖ

15:56 У ГТС повідомили, коли припинять транзит газу Росії через Україну

Новина з фото

15:44 ПриватБанк звинуватили у розкритті банківської таємниці — деталі

15:43 Пощастить не всім — хто залишиться без 13-ї зарплати у 2024 році

16:32 На Львівщині через фейкові сайти “держдопомоги” обкрадали людей

16:18 У Балтійському морі росіяни обстріляли німецький гелікоптер

16:17 Нові правила для грального бізнесу — Рада підтримала законопроєкт

16:16 Компенсація за незаконне звільнення — скільки можна отримати

16:15 Чому є зірка з Північним полюсом, але немає з Південним полюсом

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

16:12 Одеська міськрада позбулася залишків проросійської ОПЗЖ

15:56 У ГТС повідомили, коли припинять транзит газу Росії через Україну

Новина з фото

15:44 ПриватБанк звинуватили у розкритті банківської таємниці — деталі

15:43 Пощастить не всім — хто залишиться без 13-ї зарплати у 2024 році

15:39 Сибіга пояснив, чому Україна зараз не наполягає на вступі в НАТО

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

06:40 Дорогоцінні метали дорожчають — ціни за 1 г золота у грудні

Text

16:44 Військова пояснила, на чому росіяни воюють у Торецьку

Text

13:06 Шольц готовий ввести війська в Україну — ефір День.LIVE

Text

12:22 Нардеп пояснив, чим займатиметься Міністерство єдності

Text

08:54 Ветеран війни запропонував рішення для покращення інклюзії

Text

08:00 Повернення із СЗЧ та сигнал НАТО Україні — ефір Ранок.LIVE

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

00:00 Україна купує крісла колісні за вищу ціну, — Іваненко

3 грудня 2024
Text

23:02 Сума для інклюзивності метро Києва — відповідь Іваненка

Text

17:53 Зеленський провів нараду та заява НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

15:31 Нардепка пояснила, що передбачає закон про публікацію даних

Text

13:41 Нардеп пояснив, за якої умови військові готові повернутися із СЗЧ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК