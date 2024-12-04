Гендиректор Оператора ГТС Украины анонсировал остановку транспортировки газа РФ

Работник у газовой трубы. Фото: УНИАН

Генеральный директор Оператора Газотранспортной системы Украины Дмитрий Липпа рассказал, что для государства важно прекращение российского газового потока через нашу территорию. Осуществление этих намерений будет запланировано на 2025 год.

Об этом Липпа сообщил на конференции Energy Security Dialogue 2024, передают Новини.LIVE в среду, 3 декабря.

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Украина готовится к тому, чтобы остановить транзит российского газа через свою территорию. Это станет реальностью уже в следующем году.

Липпа добавил, что меры, которые планирует ввести российский оператор "Газпром", свидетельствуют о том, что в РФ уже готовятся к такому развитию событий.

"Их действия свидетельствуют о том, что это станет реальностью", — отметил гендиректор Оператора ГТС Украины.





Напомним, что Украине хватит запасов газа на зиму, сообщил премьер-министр Денис Шмигаль. Импорт топлива в течение отопительного сезона не планируется.

Ранее мы писали, что австрийская компания OMV конфисковала российский газ на 230 миллионов евро. Это было сделано для покрытия стоимости арбитражного решения.