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У Грузії один ворог — РФ, багато хто цього не усвідомлює, — президентка Зурабішвілі

9 січня 2024 14:33
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Грузії один ворог — РФ, багато хто цього не усвідомлює, — президентка Зурабішвілі
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі. Фото: УП
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Грузії протягом століть завжди був лише один ворог, і це Росія. Дехто не хоче цього усвідомлювати і досі та комусь це навіть до вподоби.

Про це повідомила президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.

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Зурабішвілі відзначила, що у її предків і в неї самої завжди було відчуття того, що для Грузії протягом століть існував лише один ворог — РФ.

"Можливо, дехто не усвідомлює цього, дехто — не хоче цього розуміти, а декого це влаштовує. Але це факт, який і сам ворог не приховує. У всьому простежується цей факт", — вказала президентка.

За її словами, могло виникнути хибне враження про Росію в періоди після незалежності Грузії, хтось навіть вбачав інше ставлення зі сторони РФ. Зурабішвілі вважає, що деякі російські посадовці та громадяни припускають, що країна-агресорка може мати інші відносини з Грузією, однак зараз ситуація виглядає по-іншому.

"Сьогодні цього немає, не існує — немає жодного знаку звідти, який би вказував на те, що Росія має свідомість чи бажання встановити рівноправні відносини зі своїми сусідами", — підкреслила лідер держави.

Вона також наголосила, що обов'язковим є об'єднання народу Грузії для того, аби протистояти ворогу.

Нагадаємо, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на масовану ракетну атаку РФ по Україні, яка сталася 2 січня. Вона висловила солідарність з нашою країною.

Раніше ми писали, трафаретні написи "Російські номери заборонені", "Паркінг для російських заборонено" та "Ні російським машинам" з'явилися на вулицях Тбілісі у Грузії. Крім того, опозиція вимагає ввести візовий режим для росіян.

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