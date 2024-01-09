В Грузии один враг — РФ, многие этого не осознают, — президент Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Фото: УП

В Грузии на протяжении веков всегда был только один враг, и это Россия. Некоторые не хотят этого осознавать до сих пор и кому-то это даже по душе.

Об этом сообщила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

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Главный враг Грузии — Россия

Зурабишвили отметила, что у ее предков и у нее самой всегда было ощущение того, что для Грузии на протяжении веков существовал только один враг — РФ.

"Возможно, некоторые не осознают этого, некоторые — не хотят этого понимать, а некоторых это устраивает. Но это факт, который и сам враг не скрывает. Во всем прослеживается этот факт", — указала президент.

По ее словам, могло возникнуть ошибочное впечатление о России в периоды после независимости Грузии, кто-то даже видел другое отношение со стороны РФ. Зурабишвили считает, что некоторые российские чиновники и граждане предполагают, что у страны-агрессора могут быть другие отношения с Грузией, однако сейчас ситуация выглядит по-другому.

"Сегодня этого нет, не существует — нет никакого знака оттуда, который бы указывал на то, что у России есть сознание или желание установить равноправные отношения со своими соседями", — подчеркнула лидер государства.

Она также добавила, что обязательным есть объединение народа Грузии для того, чтобы противостоять врагу.

Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на массированную ракетную атаку РФ по Украине, которая произошла 2 января. Она выразила солидарность с нашей страной.

Ранее мы писали, трафаретные надписи "Русские номера запрещены", "Паркинг для русских запрещен" и "Нет российским машинам" появились на улицах Тбилиси в Грузии. Кроме того, оппозиция требует ввести визовый режим для россиян.