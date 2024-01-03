Президентка Грузії підтримала Україну після масованого ракетного удару РФ

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на масовану ракетну атаку РФ по Україні, яка сталася 2 січня. Вона висловила солідарність з нашою країною.

Про це лідерка Грузії написала на своїй сторінці у соцмережі X.

Читайте також:

Підтримка Грузії після ворожої ракетної атаки

"Вступаючи в новий рік, Росія розпочинає 2024 рік з постійних, невиправданих нападів на цивільне населення та життєво важливу інфраструктуру в Україні", — зазначила вона.

Своєю чергою Зурабішвілі додала, що Грузія підтримує Україну в цей складний час.

"Наші думки з Україною, і Грузія солідарна з нею в цей час, який мав би бути святковим", — наголосила політикиня.

Скриншот допису з X Саломе Зурабішвілі

Що відомо про масований ракетний обстріл України 2 січня

Російські загарбники вдарили ракетами по Україні вранці 2 січня. Зокрема, найсильніших ударів зазнали Київ та Харків.

В ЄС наголосили, що масована атака Росії по Україні вранці 2 січня свідчить про те, що росіяни не збираються припиняти війну. Це показує, що Москва не зацікавлена у будь-яких мирних переговорах.

Своєю чергою керівництво Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) рішуче висловилося щодо атаки на Київ та Харків 2 січня і засудило агресію РФ. Воно закликало "негайно припинити насильство, яке лише поширює порочне коло нещасть і страждань".