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Президентка Грузії підтримала Україну після масованого ракетного удару РФ

3 січня 2024 10:56
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Президентка Грузії підтримала Україну після масованого ракетного удару РФ
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на масовану ракетну атаку РФ по Україні, яка сталася 2 січня. Вона висловила солідарність з нашою країною.

Про це лідерка Грузії написала на своїй сторінці у соцмережі X.

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"Вступаючи в новий рік, Росія розпочинає 2024 рік з постійних, невиправданих нападів на цивільне населення та життєво важливу інфраструктуру в Україні", — зазначила вона.

Своєю чергою Зурабішвілі додала, що Грузія підтримує Україну в цей складний час.

"Наші думки з Україною, і Грузія солідарна з нею в цей час, який мав би бути святковим", — наголосила політикиня. 

президентка Грузії підтримала Україну
Скриншот допису з X Саломе Зурабішвілі

Що відомо про масований ракетний обстріл України 2 січня

Російські загарбники вдарили ракетами по Україні вранці 2 січня. Зокрема, найсильніших ударів зазнали Київ та Харків.

В ЄС наголосили, що масована атака Росії по Україні вранці 2 січня свідчить про те, що росіяни не збираються припиняти війну. Це показує, що Москва не зацікавлена у будь-яких мирних переговорах.

Своєю чергою керівництво Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) рішуче висловилося щодо атаки на Київ та Харків 2 січня і засудило агресію РФ. Воно закликало "негайно припинити насильство, яке лише поширює порочне коло нещасть і страждань".

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