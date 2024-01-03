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В ОБСЄ рішуче висловились про атаки РФ на українські міста

3 січня 2024 07:26
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В ОБСЄ рішуче висловились про атаки РФ на українські міста
Наслідки обстрілу Києва 2 січня. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Керівництво  Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) рішуче висловились щодо атаки на Київ та Харків 2 січня і засудили агресію РФ. Вони закликали "негайно припинити насильство, яке лише поширює порочне коло нещасть і страждань".

Відповідна заява опублікована на сайті ОБСЄ.

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Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Мальти Ян Борг і Генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід зробили заяву щодо триваючих та посилених повітряних атак Росії під час її війни проти України, де вказали, що новий рік для України почався так само депресивно і важко, як закінчився минулий. 

"Новий рік депресивно почався так само як закінчився минулий. Смерть і руйнування вкрали життя жінок, чоловіків, хлопців і дівчат і зруйнували основну інфраструктуру", — йдеться у повідомленні.

Керівництво організації заявили, що саме мирні жителі постійно платять ціну цієї жахливої війни, хоча вони ніколи не повинні ставати жертвами смертоносних ракетних атак. 

"Разом ми рішуче засуджуємо ці напади, що тривають, і настійно закликаємо до негайного припинення невпинного насильства, яке лише поширює порочне коло нещасть і страждань. Ми закликаємо припинити цю війну зараз", — наголосили в ОБСЄ. 

Нагадаємо, російські загарбники вдарили ракетами по Україні вранці 2 січня. Зокрема, найсильніших ударів зазнали Київ та Харків — там понад 70 поранених людей.

 Внаслідок російської атаки Києва уламки збитих ворожих ракет впали неподалік посольства США. На щастя, обійшлося без постраждалих. 

Також в ЄС наголосили, що масована атака Росії по Україні вранці 2 січня свідчить про те, що росіяни не збираються припиняти війну. Це показує, що Москва не зацікавлена у будь-яких мирних переговорах.

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