В ОБСЕ решительно высказались об атаках РФ на украинские города

Последствия обстрелов Киева 2 января. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Руководство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) решительно высказались по поводу атаки на Киев и Харьков 2 января и осудили агрессию РФ. Они призвали "немедленно прекратить насилие, только распространяющее порочный круг несчастий и страданий".

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ОБСЕ.

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Действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Мальты Ян Борг и Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид сделали заявление о продолжающихся и усиленных воздушных атак России во время ее войны против Украины, где указали, что новый год для Украины начался так же депрессивно и тяжело, как закончился прошлый.

"Новый год депрессивно начался так же, как закончился прошлый. Смерть и разрушение украли жизнь женщин, мужчин, парней и девушек и разрушили основную инфраструктуру", — говорится в сообщении.

Руководство организации заявило, что именно мирные жители постоянно платят цену этой ужасной войны, хотя они никогда не должны становиться жертвами смертоносных ракетных атак.

"Вместе мы решительно осуждаем эти продолжающиеся нападения и настоятельно призываем к немедленному прекращению непрестанного насилия, которое лишь распространяет порочный круг несчастий и страданий. Мы призываем прекратить эту войну сейчас", — подчеркнули в ОБСЕ.

Напомним, российские захватчики ударили ракетами по Украине утром 2 января. В частности, самые сильные удары получили Киев и Харьков — там более 70 раненых людей.

В результате российской атаки Киева обломки сбитых вражеских ракет упали неподалеку от посольства США. К счастью, обошлось без пострадавших.

Также в ЕС подчеркнули, что массированная атака России по Украине утром 2 января свидетельствует о том, что россияне не собираются прекращать войну. Это показывает, что Москва не заинтересована в каких-либо мирных переговорах.