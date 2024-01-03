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Президент Грузии поддержала Украину после массированного ракетного удара РФ

3 января 2024 10:56
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Президент Грузии поддержала Украину после массированного ракетного удара РФ
Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на массированную ракетную атаку РФ по Украине, которая произошла 2 января. Она выразила солидарность с нашей страной.

Об этом лидер Грузии написала на своей странице в соцсети X.

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"Вступая в новый год, Россия начинает 2024 с постоянных, неоправданных нападений на гражданское население и жизненно важную инфраструктуру в Украине", — отметила она.

В свою очередь Зурабишвили добавила, что Грузия поддерживает Украину в это сложное время.

"Наши мысли с Украиной, и Грузия солидарна с ней в это время, которое должно быть праздничным", — подчеркнула политик.

президент Грузии поддержала Украину
Скриншот сообщения с X Саломе Зурабишвили

Что известно о массированном ракетном обстреле Украины 2 января

Российские захватчики ударили ракетами по Украине утром 2 января. В частности, самые сильные удары получили Киев и Харьков.

В ЕС подчеркнули, что массированная атака России по Украине утром 2 января свидетельствует о том, что россияне не собираются прекращать войну. Это показывает, что Москва не заинтересована в каких-либо мирных переговорах.

В свою очередь руководство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) решительно высказалось об атаке на Киев и Харьков 2 января и осудило агрессию РФ. Оно призвало "немедленно прекратить насилие, только распространяющее порочный круг несчастий и страданий".

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