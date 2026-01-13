Відео
Головна Новини дня У Грузинському легіоні пояснили, навіщо РФ бʼє по інфраструктурі

У Грузинському легіоні пояснили, навіщо РФ бʼє по інфраструктурі

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 15:57
Мамулашвілі пояснив, навіщо Росія б’є по цивільній інфраструктурі України
Наслідки російського обстрілу Харківщини 13 січня. Фото: Харківська ОВА

Командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон" Мамука Мамулашвілі пояснив, навіщо російські окупанти атакують цивільну інфраструктуру великих міст України. За його словами, цим загарбники намагаються тиснути на політичну владу.

Про це Мамука Мамулашвілі розповів в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 13 січня.

Читайте також:

Удари Росії по цивільній інфраструктурі

Мамулашвілі зауважив, що наразі Росія намагається тиснути на громадський сектор, великі міста та залишити українців без світла та опалення.

"Таким чином виявляти вплив на політичну владу України. Те, що відбувається на лінії фронту, я не думаю, що воно дуже відрізняється від того, як атакуються мирні міста", — каже він.

За його словами, цілі збивають усіма наявними засобами, однак їх недостатньо і в містах, і на лінії зіткнення.

Найбільше прикриття має Київ як політичний центр, тоді як на фронті щільність ППО нижча.

Мамулашвілі також висловився про дрони-перехоплювачі. За його словами, забезпечення ними є недостатнім.

"Дрони-перехоплювачі дуже ефективні, але, на жаль, є недостатність як у підготовці пілотів для перехоплювачів, так і самих дронів. Тобто хотілося б мати більше і ефективність збивання цими дронами", — додав командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон".

Нагадаємо, упродовж минулої доби російські окупанти масовано атакували Запорізьку область. Загалом зафіксовано 914 ударів.

Крім того, у ніч проти 13 січня загарбники обстріляли термінал "Нової пошти" у передмісті Харкова. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
