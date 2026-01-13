Видео
Україна
Популярные запросы

Главная Новости дня В Грузинском легионе объяснили, зачем РФ бьет по инфраструктуре

В Грузинском легионе объяснили, зачем РФ бьет по инфраструктуре

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 15:57
Мамулашвили объяснил, зачем Россия бьет по гражданской инфраструктуре Украины
Последствия российского обстрела Харьковщины 13 января. Фото: Харьковская ОВА

Командир добровольческого батальона "Грузинский легион" Мамука Мамулашвили объяснил, зачем российские оккупанты атакуют гражданскую инфраструктуру крупных городов Украины. По его словам, этим захватчики пытаются давить на политическую власть.

Об этом Мамука Мамулашвили рассказал в эфире Ранок.LIVE во вторник, 13 января.

Читайте также:

Удары России по гражданской инфраструктуре

Мамулашвили отметил, что сейчас Россия пытается давить на гражданский сектор, крупные города и оставить украинцев без света и отопления.

"Таким образом проявлять влияние на политическую власть Украины. То, что происходит на линии фронта, я не думаю, что оно очень отличается от того, как атакуются мирные города", — говорит он.

По его словам, цели сбивают всеми имеющимися средствами, однако их недостаточно и в городах, и на линии соприкосновения.

Наибольшее прикрытие имеет Киев как политический центр, тогда как на фронте плотность ПВО ниже.

Мамулашвили также высказался о дронах-перехватчиках. По его словам, обеспечение ими является недостаточным.

"Дроны-перехватчики очень эффективны, но, к сожалению, есть недостаточность как в подготовке пилотов для перехватчиков, так и самих дронов. То есть хотелось бы иметь больше и эффективность сбивания этими дронами", — добавил командир добровольческого батальона "Грузинский легион".

Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты массированно атаковали Запорожскую область. Всего зафиксировано 914 ударов.

Кроме того, в ночь на 13 января захватчики обстреляли терминал "Новой почты" в пригороде Харькова. В результате атаки есть погибшие и раненые.

война Украина обстрелы оккупанты инфраструктура Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
