Запорожская область пережила одну из самых массовых атак за последнее время

За минувшие сутки по территории Запорожской области зафиксировали около 914 российских ударов. Это один из самых высоких показателей за все время полномасштабной войны.

Об этом сообщил председатель Запорожской районной государственной администрации Олег Буряк в эфире Ранок.LIVE.

Олег Буряк заявил, что после блэкаута, который длился двое суток, энергосистему региона удалось восстановить. Сейчас электроснабжение осуществляется в режиме плановых очередей отключений. В то же время газо-, водо- и теплоснабжение в Запорожье и Запорожском районе работают стабильно.

Руководитель РГА отметил, что наибольшее давление враг оказывает на прифронтовые громады, в частности Беленьковскую, Кушугумскую, Новоалександровскую, Таврическую и Терноватскую. В ряде населенных пунктов этих громад продолжается принудительная эвакуация детей.

Также Буряк прокомментировал ситуацию с непогодой. По его словам, сложные погодные условия, в частности, дождь, который сменился длительными снегопадами — существенно осложнили работу коммунальных служб. В то же время коммунальщики смогли справиться с задачами, дороги и территории расчищены, жизнедеятельность района обеспечивается.

