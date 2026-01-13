Видео
Главная Новости дня Антирекорд — за сутки по Запорожской области было 914 ударов

Антирекорд — за сутки по Запорожской области было 914 ударов

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 14:03
Запорожская область пережила одну из самых массовых атак за последнее время
Тушение пожара в Запорожье. Фото: ГСЧС Запорожья

За минувшие сутки по территории Запорожской области зафиксировали около 914 российских ударов. Это один из самых высоких показателей за все время полномасштабной войны.

Об этом сообщил председатель Запорожской районной государственной администрации Олег Буряк в эфире Ранок.LIVE.

Читайте также:

В Запорожье удалось восстановить водоснабжение и электроснабжение, но Россия наращивает атаки

Олег Буряк заявил, что после блэкаута, который длился двое суток, энергосистему региона удалось восстановить. Сейчас электроснабжение осуществляется в режиме плановых очередей отключений. В то же время газо-, водо- и теплоснабжение в Запорожье и Запорожском районе работают стабильно.

Руководитель РГА отметил, что наибольшее давление враг оказывает на прифронтовые громады, в частности Беленьковскую, Кушугумскую, Новоалександровскую, Таврическую и Терноватскую. В ряде населенных пунктов этих громад продолжается принудительная эвакуация детей.

Также Буряк прокомментировал ситуацию с непогодой. По его словам, сложные погодные условия, в частности, дождь, который сменился длительными снегопадами — существенно осложнили работу коммунальных служб. В то же время коммунальщики смогли справиться с задачами, дороги и территории расчищены, жизнедеятельность района обеспечивается.

Напомним, появились фото последствий атаки на Одессу в ночь на 13 января.

Также под Харьковом Россия атаковала терминал компании "Новая почта". Известно о погибших и раненых.

Запорожье Запорожская область обстрелы война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
