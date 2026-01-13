Запорізька область пережила одну з наймасовіших атак за останній час

Гасіння пожежі в Запоріжжі. Фото: ДСНС Запоріжжя

За минулу добу по території Запорізької області зафіксували близько 914 російських ударів. Це один із найвищих показників за весь час повномасштабної війни.

Про це повідомив голова Запорізької районної державної адміністрації Олег Буряк в ефірі Ранок.LIVE.

Олег Буряк заявив, що після блекауту, який тривав дві доби, енергосистему регіону вдалося відновити. Наразі електропостачання здійснюється в режимі планових черг відключень. Водночас газо-, водо- та теплопостачання в Запоріжжі й Запорізькому районі працюють стабільно.

Очільник РДА зазначив, що найбільший тиск ворог чинить на прифронтові громади, зокрема Біленьківську, Кушугумську, Новоолександрівську, Таврійську та Тернуватську. У низці населених пунктів цих громад триває примусова евакуація дітей.

Також Буряк прокоментував ситуацію з негодою. За його словами, складні погодні умови, зокрема, дощ, який змінився тривалими снігопадами — суттєво ускладнили роботу комунальних служб. Водночас комунальники змогли впоратися із завданнями, дороги та території розчищені, життєдіяльність району забезпечується.

