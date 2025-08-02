У Кишиневі знайшли мертвим українця — подробиці

Поліція Молдови. Ілюстративне фото: facebook.com/politiarepubliciimoldova

Громадянина України знайшли мертвим в одному з готелів у центрі Кишинева. Поліція Молдови почала розслідування.

Про це повідомляє видання PulsMedia.MD з посиланням на власні джерела.

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Трагічний інцидент трапився у четвер, 31 липня, близько 15:37 у готелі Bella Donna. Працівники виявили тіло чоловіка в одному із номерів.

Загиблим виявився 46-річний громадянин України. Чоловік лежав без дихання, повішений на ручці дверей.

Готель Bella Donna в Кишиневі. Фото: pulsmedia.md

Судмедексперт, який прибув на місце події, не виявив ознак насильницької смерті. За попередньою версією, правоохоронні органи розглядають смерть чоловіка, як самогубство.

Наразі поліція Кишинева розпочала розслідування, щоб встановити причини та мотив смерті українця.

Нагадаємо, неподалік Одеси сталася смертельна ДТП — загинув водій.

А також стало відомо, що в Іспанії загинув експосадовець з України.