В Кишиневе нашли мертвым украинца — подробности

В гостинице Кишинева нашли мертвым украинца — что известно
Гражданина Украины нашли мертвым в одном из отелей в центре Кишинева. Полиция Молдовы начала расследование.
Об этом сообщает издание PulsMedia.MD со ссылкой на собственные источники.
Тело украинца нашли в гостинице в Кишиневе
Трагический инцидент произошел в четверг, 31 июля, около 15:37 в отеле Bella Donna. Работники обнаружили тело мужчины в одном из номеров.
Погибшим оказался 46-летний гражданин Украины. Мужчина лежал без дыхания, повешенный на ручке двери.
Судмедэксперт, прибывший на место происшествия, не обнаружил признаков насильственной смерти. По предварительной версии, правоохранительные органы рассматривают смерть мужчины, как самоубийство.
Сейчас полиция Кишинева начала расследование, чтобы установить причины и мотив смерти украинца.
Напомним, недалеко от Одессы произошло смертельное ДТП — погиб водитель.
А также стало известно, что в Испании погиб экс-чиновник из Украины.
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