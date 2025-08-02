В Кишиневе нашли мертвым украинца — подробности

Полиция Молдовы. Иллюстративное фото: facebook.com/politiarepubliciimoldova

Гражданина Украины нашли мертвым в одном из отелей в центре Кишинева. Полиция Молдовы начала расследование.

Об этом сообщает издание PulsMedia.MD со ссылкой на собственные источники.

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Трагический инцидент произошел в четверг, 31 июля, около 15:37 в отеле Bella Donna. Работники обнаружили тело мужчины в одном из номеров.

Погибшим оказался 46-летний гражданин Украины. Мужчина лежал без дыхания, повешенный на ручке двери.

Отель Bella Donna в Кишиневе. Фото: pulsmedia.md

Судмедэксперт, прибывший на место происшествия, не обнаружил признаков насильственной смерти. По предварительной версии, правоохранительные органы рассматривают смерть мужчины, как самоубийство.

Сейчас полиция Кишинева начала расследование, чтобы установить причины и мотив смерти украинца.

Напомним, недалеко от Одессы произошло смертельное ДТП — погиб водитель.

А также стало известно, что в Испании погиб экс-чиновник из Украины.