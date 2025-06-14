ЗСУ атакували об'єкти ВПК на території РФ — що відомо

У Генштабі підтвердили ураження об’єктів ВПК РФ цієї ночі
У ніч проти 14 червня українські захисники уразили на території Росії об’єкти ВПК з виробництва вибухових речовин. Зокрема, уражено потужності АТ "ННК" у Самарській області РФ.
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ у Telegram.
ЗСУ уразили об'єкти ВПК на території РФ — деталі
У Генштабі зазначили, що в межах зниження спроможностей противника з виготовлення вибухових речовин та боєприпасів у ніч проти 14 червня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по важливих об’єктах воєнно-промислового комплексу російського агресора.
Зокрема, уражено потужності АТ "ННК" у Самарській області РФ. Це провідне підприємство із виробництва компонентів вибухових речовин, об’єкт ВПК Росії. Зафіксовано вибухи та пожежу у районі промислової зони.
Також здійснено вогневе ураження комбінату "Невинномиськ" у Ставропольському краї РФ — одного із ключових виробників базових компонентів для вибухових речовин, боєприпасів та ракетного палива.
За даними Генштабу, це підприємство задіяне у забезпеченні збройної агресії РФ проти України. Відомо про серію вибухів і роботу протиповітряної оборони противника безпосередньо у районі цілі, зафіксовано займання у промисловій зоні.
"Результати ураження уточнюються. Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України", — резюмували у Генштабі ЗСУ.
Раніше ми інформували, що у ніч проти 14 червня безпілотники атакували територію Росії.
Також ми повідомляли, що у Курській області прикордонники безпілотниками атакували російські війська.
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