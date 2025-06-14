ВСУ атаковали объекты ВПК на территории РФ - что известно

Горит завод в России. Иллюстративное фото: obozrevatel

В ночь на 14 июня украинские защитники поразили на территории России объекты ВПК по производству взрывчатых веществ. В частности, поражены мощности АО "ННК" в Самарской области РФ.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

Реклама

Читайте также:

ВСУ поразили объекты ВПК на территории РФ — детали

В Генштабе отметили, что в рамках снижения возможностей противника по изготовлению взрывчатых веществ и боеприпасов в ночь на 14 июня подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по важным объектам военно-промышленного комплекса российского агрессора.

В частности, поражены мощности АО "ННК" в Самарской области РФ. Это ведущее предприятие по производству компонентов взрывчатых веществ, объект ВПК России. Зафиксированы взрывы и пожар в районе промышленной зоны.

Также осуществлено огневое поражение комбината "Невинномысск" в Ставропольском крае РФ — одного из ключевых производителей базовых компонентов для взрывчатых веществ, боеприпасов и ракетного топлива.

По данным Генштаба, это предприятие задействовано в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины. Известно о серии взрывов и работе противовоздушной обороны противника непосредственно в районе цели, зафиксировано возгорание в промышленной зоне.

"Результаты поражения уточняются. Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", — резюмировали в Генштабе ВСУ.

Скриншот сообщения Генштаба ВСУ/Facebook

Ранее мы информировали, что в ночь на 14 июня беспилотники атаковали территорию России.

Также мы сообщали, что в Курской области пограничники беспилотниками атаковали российские войска.