Грабіжники поцупили із французського музею дорогоцінні фігурки з ювелірної композиції Via Vitae

Скульптурна композиція Via Vitae. Фото: France Télévisions

Збройна банда здійснила зухвалий напад на Музей Ієрона в Пара-ле-Моніаль, центральній Франції, викравши частини унікальної скульптурної композиції. Вона створена відомим ювеліром і описує життя Ісуса Христа.

Про це повідомляє The Guardian.

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Цей витвір мистецтва 1904 року, відомий як Via Vitae ювелірного майстра Жозефа Шоме, являє собою триметрову композицію з релігійним сюжетом, яка прикрашена золотом, дорогоцінним камінням, а фігурки зроблені зі слонової кістки. Ця композиція має статус національного надбання Франції, а грабіжникам вдалось обібрати її дорогоцінні елементи на суму у 7 мільйонів євро.

Для цього зухвалі злодії увірвались до приміщення музею Ієрона, налякали відвідувачів пострілами, за допомогою спецінструментів відкрили вітрину й викрали золоті статуетки, інкрустовані смарагдами та слоновою кісткою.

Оперативно виконавши свою операцію грабіжники тікаючи на автомобілі розкидали по дорозі шипи, щоб поліція не змогла їх наздогнати.

Цікаво, що цей музей вже не вперше грабують. Наприклад, у 2017 році звідти вкрали дві золоті корони, а у 2022 році була спроба пограбування.

Раніше ми писали, що внаслідок російського обстрілу Одеси у ніч проти 15 листопада постраждали будівлі Одеського національного університету імені Мечникова. Зокрема, унікальний палеонтологічний музей, який вважається одним з найкращих у світі.

Також повідомлялось, що неподалік від Сіверська бійці Четвертого лінійного батальйону Президентської бригади виявили унікальну знахідку — старовинну Біблію 1908 року видання.