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Во Франции похитили национальное достояние за 7 млн евро

23 ноября 2024 05:36
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Грабители украли из французского музея драгоценные фигурки из ювелирной композиции Via Vitae
Скульптурная композиция Via Vitae. Фото: France Télévisions
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Вооруженная банда совершила дерзкое нападение на Музей Иерона в Пара-ле-Мониаль, центральной Франции, похитив части уникальной скульптурной композиции. Она создана известным ювелиром и описывает жизнь Иисуса Христа.

Об этом сообщает The Guardian.

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Чем уникальна эта композиция и сколько стоит

Это произведение искусства 1904 года, известное как Via Vitae ювелирного мастера Жозефа Шоме, представляет собой трехметровую композицию с религиозным сюжетом, украшенную золотом, драгоценными камнями, а фигурки сделаны из слоновой кости. Эта композиция имеет статус национального достояния Франции, а грабителям удалось украсть ее драгоценные элементы на сумму 7 миллионов евро.

Для этого дерзкие воры ворвались в помещение музея Иерона, напугали посетителей выстрелами, с помощью специнструментов открыли витрину и похитили золотые статуэтки, инкрустированные изумрудами и слоновой костью.

Оперативно выполнив свою операцию грабители скрываясь на автомобиле разбросали по дороге шипы, чтобы полиция не смогла их догнать.

Интересно, что этот музей уже не в первый раз грабят. К примеру, в 2017 году оттуда украли две золотые короны, а в 2022 году была попытка ограбления.

Ранее мы писали, что в результате российских обстрелов Одессы в ночь на 15 ноября пострадали здания Одесского национального университета имени Мечникова. В частности, уникальный палеонтологический музей, считающийся одним из лучших в мире.

Также сообщалось, что неподалеку от Северска бойцы Четвертого линейного батальона Президентской бригады обнаружили уникальную находку — старинную Библию 1908 издания.

Франция ограбление искусство религия музеи золото Иисус Христос

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