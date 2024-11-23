Грабители украли из французского музея драгоценные фигурки из ювелирной композиции Via Vitae

Скульптурная композиция Via Vitae. Фото: France Télévisions

Вооруженная банда совершила дерзкое нападение на Музей Иерона в Пара-ле-Мониаль, центральной Франции, похитив части уникальной скульптурной композиции. Она создана известным ювелиром и описывает жизнь Иисуса Христа.

Об этом сообщает The Guardian.

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Это произведение искусства 1904 года, известное как Via Vitae ювелирного мастера Жозефа Шоме, представляет собой трехметровую композицию с религиозным сюжетом, украшенную золотом, драгоценными камнями, а фигурки сделаны из слоновой кости. Эта композиция имеет статус национального достояния Франции, а грабителям удалось украсть ее драгоценные элементы на сумму 7 миллионов евро.

Для этого дерзкие воры ворвались в помещение музея Иерона, напугали посетителей выстрелами, с помощью специнструментов открыли витрину и похитили золотые статуэтки, инкрустированные изумрудами и слоновой костью.

Оперативно выполнив свою операцию грабители скрываясь на автомобиле разбросали по дороге шипы, чтобы полиция не смогла их догнать.

Интересно, что этот музей уже не в первый раз грабят. К примеру, в 2017 году оттуда украли две золотые короны, а в 2022 году была попытка ограбления.

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