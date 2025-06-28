Дострокові вибори у Франції — Ле Пен закликала готуватися

Лідерка правопопулістської партії Національне об'єднання Марін Ле Пен. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Лідерка правопопулістської партії "Національне об'єднання" у Франції Марін Ле Пен закликала своїх соратників готуватися до дострокових парламентських виборів. Вона наголосила, що нинішній уряд навряд чи протримається довго.

Про це повідомляє видання Le Fiagaro та BFMTV.

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Ле Пен попередила соратників про можливий розпуск парламенту. Вона наголосила, що важливо не зволікати з підготовкою до нових виборів.

"На мою думку, було б досить небезпечно переконувати себе, що розпуску парламенту не буде", — сказала політикиня.

Її підтримав формальний голова партії Жордан Барделла, заявивши, що нинішній уряд навряд чи протримається довго.

"Усі погоджуються з думкою, що цей уряд довго не протягне… бо на ньому вже стоїть клеймо неспроможності до дій", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше у Франції закликали Радбез ООН засудити РФ через війну в Україні. Там звинуватили Кремль в прагненні підкорити та захопити всю нашу країну.

Також ми писали, що Франція запровадила нові штрафи для туристів. Нововведення діятимуть вже з 1 липня.