Досрочные выборы во Франции — Ле Пен призвала готовиться

Лидер правопопулистской партии Национальное объединение Марин Ле Пен. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Лидер правопопулистской партии "Национальное объединение" во Франции Марин Ле Пен призвала своих соратников готовиться к досрочным парламентским выборам. Она подчеркнула, что нынешнее правительство вряд ли продержится долго.

Об этом сообщает издание Le Fiagaro и BFMTV.

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Ле Пен предупредила соратников о возможном роспуске парламента. Она подчеркнула, что важно не медлить с подготовкой к новым выборам.

"По моему мнению, было бы довольно опасно убеждать себя, что роспуска парламента не будет", — сказала политик.

Ее поддержал формальный глава партии Жордан Барделла, заявив, что нынешнее правительство вряд ли продержится долго.

"Все соглашаются с мнением, что это правительство долго не протянет... потому что на нем уже стоит клеймо несостоятельности к действиям", — отметил он.

Напомним, ранее во Франции призвали Совбез ООН осудить РФ из-за войны в Украине. Там обвинили Кремль в стремлении покорить и захватить всю нашу страну.

Также мы писали, что Франция ввела новые штрафы для туристов. Нововведения будут действовать уже с 1 июля.