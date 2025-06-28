Досрочные выборы во Франции — Ле Пен призвала готовиться

Во Франции возможны досрочные выборы — Ле Пен призвала готовиться
Лидер правопопулистской партии "Национальное объединение" во Франции Марин Ле Пен призвала своих соратников готовиться к досрочным парламентским выборам. Она подчеркнула, что нынешнее правительство вряд ли продержится долго.
Об этом сообщает издание Le Fiagaro и BFMTV.
Будут ли досрочные выборы во Франции
Ле Пен предупредила соратников о возможном роспуске парламента. Она подчеркнула, что важно не медлить с подготовкой к новым выборам.
"По моему мнению, было бы довольно опасно убеждать себя, что роспуска парламента не будет", — сказала политик.
Ее поддержал формальный глава партии Жордан Барделла, заявив, что нынешнее правительство вряд ли продержится долго.
"Все соглашаются с мнением, что это правительство долго не протянет... потому что на нем уже стоит клеймо несостоятельности к действиям", — отметил он.
Напомним, ранее во Франции призвали Совбез ООН осудить РФ из-за войны в Украине. Там обвинили Кремль в стремлении покорить и захватить всю нашу страну.
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