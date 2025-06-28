Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВкусКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Во Франции возможны досрочные выборы — Ле Пен призвала готовиться

Во Франции возможны досрочные выборы — Ле Пен призвала готовиться

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 22:25
Досрочные выборы во Франции — Ле Пен призвала готовиться
Лидер правопопулистской партии Национальное объединение Марин Ле Пен. Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Ключові моменти Будут ли досрочные выборы во Франции

Лидер правопопулистской партии "Национальное объединение" во Франции Марин Ле Пен призвала своих соратников готовиться к досрочным парламентским выборам. Она подчеркнула, что нынешнее правительство вряд ли продержится долго.

Об этом сообщает издание Le Fiagaro и BFMTV.

Реклама
Читайте также:

Будут ли досрочные выборы во Франции

Ле Пен предупредила соратников о возможном роспуске парламента. Она подчеркнула, что важно не медлить с подготовкой к новым выборам.

"По моему мнению, было бы довольно опасно убеждать себя, что роспуска парламента не будет", — сказала политик.

Ее поддержал формальный глава партии Жордан Барделла, заявив, что нынешнее правительство вряд ли продержится долго.

"Все соглашаются с мнением, что это правительство долго не протянет... потому что на нем уже стоит клеймо несостоятельности к действиям", — отметил он.

Напомним, ранее во Франции призвали Совбез ООН осудить РФ из-за войны в Украине. Там обвинили Кремль в стремлении покорить и захватить всю нашу страну.

Также мы писали, что Франция ввела новые штрафы для туристов. Нововведения будут действовать уже с 1 июля.

Франция выборы политики голосование Марин Ле Пен
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации