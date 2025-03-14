У Фінляндії судили воєнного злочинця Яна Петровського

Ян Петровський. Фото: росЗМІ

У Фінляндії призначили покарання очільнику розвідгрупи "Русич" Яну Петровському у вигляді довічного позбавлення волі. Суд визнав його винним у чотирьох воєнних злочинах в Україні.

Про це повідомляє Yle у пʼятницю, 14 березня.

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Суд над Петровським

Прокурор наполягав на довічному ув'язненні для Петровського за п'ять воєнних злочинів, вчинених на сході України у 2014 році. Однак суд не визнав одну з висунутих йому обвинувачень.

Петровський входив до угруповання "Русич", яке брало участь у збройному нападі на військовослужбовців батальйону "Айдар" ЗСУ в Луганській області.

Звинувачення проти бойовика РФ

Суд відхилив обвинувачення щодо того, що Петровський сприяв керуванню росіянами під час засідки та вогневої атаки 5 вересня 2014 року, коли вони використали український прапор.

Друге обвинувачення — Петровський брав участь у розстрілі поранених, що є порушенням законів і звичаїв війни.

Крім того, російський бойовик дозволив загарбникам понівечити пораненого солдата.

Останнє обвинувачення стосувалося того, що Петровський заздалегідь публікував у соцмережах заяви з погрозами.

Воєнний злочинець під час судового засідання заявив, що не брав участі в подіях. Він нібито лише знімав пропагандистські ролики.

Що відомо про Яна Петровського

Ян Петровський — російський найманець, відомий під позивним "Слов'янин". Учасник війни на сході України, інтервенції в Сирії та повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Довгий час проживав у Норвегії, проте 2016 року його депортували до Росії, оскільки він вважався загрозою безпеці. Сам називає себе "російським націоналістом і патріотом".

Нагадаємо, Петровського затримали у Фінляндії 2023 року. Відомо, що він мав зв'язки з приватною військовою компанією "Вагнер"

Згодом воєнний злочинець висловив бажання, щоб його екстрадували до Росії. Однак цього не відбулося.