У Фінляндії судили воєнного злочинця Яна Петровського

У Фінляндії призначили покарання для бойовика РФ — що відомо
У Фінляндії призначили покарання очільнику розвідгрупи "Русич" Яну Петровському у вигляді довічного позбавлення волі. Суд визнав його винним у чотирьох воєнних злочинах в Україні.
Про це повідомляє Yle у пʼятницю, 14 березня.
Суд над Петровським
Прокурор наполягав на довічному ув'язненні для Петровського за п'ять воєнних злочинів, вчинених на сході України у 2014 році. Однак суд не визнав одну з висунутих йому обвинувачень.
Петровський входив до угруповання "Русич", яке брало участь у збройному нападі на військовослужбовців батальйону "Айдар" ЗСУ в Луганській області.
Звинувачення проти бойовика РФ
Суд відхилив обвинувачення щодо того, що Петровський сприяв керуванню росіянами під час засідки та вогневої атаки 5 вересня 2014 року, коли вони використали український прапор.
Друге обвинувачення — Петровський брав участь у розстрілі поранених, що є порушенням законів і звичаїв війни.
Крім того, російський бойовик дозволив загарбникам понівечити пораненого солдата.
Останнє обвинувачення стосувалося того, що Петровський заздалегідь публікував у соцмережах заяви з погрозами.
Воєнний злочинець під час судового засідання заявив, що не брав участі в подіях. Він нібито лише знімав пропагандистські ролики.
Що відомо про Яна Петровського
Ян Петровський — російський найманець, відомий під позивним "Слов'янин". Учасник війни на сході України, інтервенції в Сирії та повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Довгий час проживав у Норвегії, проте 2016 року його депортували до Росії, оскільки він вважався загрозою безпеці. Сам називає себе "російським націоналістом і патріотом".
Нагадаємо, Петровського затримали у Фінляндії 2023 року. Відомо, що він мав зв'язки з приватною військовою компанією "Вагнер"
Згодом воєнний злочинець висловив бажання, щоб його екстрадували до Росії. Однак цього не відбулося.
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