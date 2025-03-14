В Финляндии судили военного преступника Яна Петровского

Ян Петровский. Фото: росСМИ

В Финляндии назначили наказание руководителю разведгруппы "Русич" Яну Петровскому в виде пожизненного лишения свободы. Суд признал его виновным в четырех военных преступлениях в Украине.

Об этом сообщает Yle в пятницу, 14 марта.

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Суд над Петровским

Прокурор настаивал на пожизненном заключении для Петровского за пять военных преступлений, совершенных на востоке Украины в 2014 году. Однако суд не признал одно из выдвинутых ему обвинений.

Петровский входил в группировку "Русич", которая участвовала в вооруженном нападении на военнослужащих батальона "Айдар" ВСУ в Луганской области.

Обвинение против боевика РФ

Суд отклонил обвинения относительно того, что Петровский способствовал руководству россиянами во время засады и огневой атаки 5 сентября 2014 года, когда они использовали украинский флаг.

Второе обвинение — Петровский участвовал в расстреле раненых, что является нарушением законов и обычаев войны.

Кроме того, российский боевик позволил захватчикам изуродовать раненого солдата.

Последнее обвинение касалось того, что Петровский заранее публиковал в соцсетях заявления с угрозами.

Военный преступник во время судебного заседания заявил, что не участвовал в событиях. Он якобы только снимал пропагандистские ролики.

Что известно о Яне Петровском

Ян Петровский — российский наемник, известный под позывным "Славянин". Участник войны на востоке Украины, интервенции в Сирии и полномасштабного вторжения России в Украину. Долгое время проживал в Норвегии, однако в 2016 году его депортировали в Россию, поскольку он считался угрозой безопасности. Сам называет себя "русским националистом и патриотом".

Напомним, Петровского задержали в Финляндии в 2023 году. Известно, что он имел связи с частной военной компанией "Вагнер"

Впоследствии военный преступник выразил желание, чтобы его экстрадировали в Россию. Однако этого не произошло.