Фінляндія може заборонити соцмережі для підлітків, яким немає 15 років

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо виступив за заборону соцмереж для підлітків віком до 15 років. Він вважає, що це одна з основних причин, чому діти все менше займаються спортом.

Про це повідомляє Yle.

Що відомо про можливу заборону соцмереж для дітей у Фінляндії

За словами Орпо, час, проведений у соцмережах, часто є причиною того, чому молодь, наприклад, не займається спортом.

"Тому я дуже серйозно ставлюся до заборони використання соціальних мереж для дітей молодше 15 років. Екранний час безпосередньо пов'язаний з тим, наскільки активно рухаються і займаються спортом молоді люди", — вважає він.

Прем'єр зазначив, що багато проблем суспільства, як-от зростання кількості психічних розладів, пов'язані з можливістю дітей займатися спортом.

"Мене дуже турбує низька активність дітей та молоді, а також зростання цього явища", — додав він.

На думку Орпо, сім'ї та дітей потрібно заохочувати до активного способу життя.

"Я вважаю, що збільшення фізичної активності та розведення захоплень — ключові питання, але основне, що заважає дітям займатися хобі, — це час, який вони проводять за екранами ґаджетів", — наголосив глава уряду.

Зазначимо, що Австралія стала першою країною у світі, де особам молодше 16 років повністю заборонили використовувати соціальні мережі. Причому багато європейських країн теж розглядають можливість запровадження аналогічних заходів. Зокрема, у Норвегії та Данії обговорюється заборона на соцмережі для підлітків, яким немає ще 15 років.

Нагадаємо, у вересні 2025 року в Непалі виникли наймасштабніші протести за останні десятиліття. Причиною тому стало рішення уряду заборонити соцмережі.

Також ми писали, що у США можуть запровадити нові умови для в'їзду в країну. Зокрема, у мандрівників планують перевіряти публікації в соцмережах за останні 5 років.