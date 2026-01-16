Финляндия может запретить соцсети для подростков, которым нет 15 лет

Парень и девушка сидят в соцсетях. Фото: freepik

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо выступил за запрет соцсетей для подростков младше 15 лет. Он считает, что это одна из частых причин, почему дети все меньше занимаются спортом.

Об этом сообщает Yle.

По словам Орпо, время, проводимое в соцсетях, часто является причиной того, почему молодежь, например, не занимается спортом.

"Поэтому я очень серьезно отношусь к запрету использования социальных сетей для детей младше 15 лет. Экранное время напрямую связано с тем, насколько активно двигаются и занимаются спортом молодые люди", — считает он.

Премьер отметил, что многие проблемы общества, такие как рост числа психических расстройств, связаны с возможностью детей заниматься спортом.

"Меня очень беспокоит низкая активность детей и молодежи, а также рост этого явления", — добавил он.

По мнению Орпо, семьи и детей нужно поощрять к активному образу жизни.

"Я считаю, что увеличение физической активности и разведение увлечений — ключевые вопросы, но основное, что мешает детям заниматься хобби, это время, проводимое за экранами гаджетов", — подчеркнул глава правительства.

Отметим, что Австралия стала первой страной в мире, где лицам младше 16 лет полностью запретили использовать социальные сети. Причем многие европейские страны тоже рассматривают возможность введения аналогичных мер. В частности, в Норвегии и Дании обсуждается запрет на соцсети для подростков, которым нет еще 15 лет.

Напомним, в сентябре 2025 года в Непале возникли самые масштабные протесты за последние десятилетия. Причиной тому стало решение правительства запретить соцсети.

Также мы писали, что в США могут ввести новое условия для въезда в страну. В частности, у путешественников планируют проверять публикации в соцсетях за последние 5 лет.