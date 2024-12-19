Забіг на підтримку героїв "Азовсталі" провели у Філадельфії

Благодійний забіг у Філадельфії. Фото: Новини.LIVE/Сергій Шуст

15 грудня у Філадельфії відбувся благодійний забіг "Run for Azovstal Defenders". Під час заходу вдалося зібрати понад 900 доларів.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Уляна Бойчук.

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Благодійний забіг у Філадельфії

Близько півсотні українців із Пенсильванії, Нью-Джерсі та Делаверу зібрались на благодійний забіг у Філадельфії. Бігли у підтримку захисників та родин захисників Азовсталі.

"Цей пробіг мав на меті не просто збір коштів — це був заклик до дії та підвищення обізнаності. Разом ми нагадали світу про жертви, які принесли захисники "Азовсталі", і про нагальну необхідність повернення всіх полонених додому", — каже одна з організаторів забігу Євгенія П'єцух.

Учасники акції перед забігом. Фото: Новини.LIVE/Сергій Шуст

Спільними зусиллями всіх причетних було зібрано 905 доларів на підтримку відважних захисників "Азовсталі", їхніх сімей та близьких. Усі зібрані кошти були направлені до Фонду підтримки сімей захисників "Азовсталі".

Учасники заходу з плакатом та прапором на підтримку України. Фото: Новини.LIVE/Сергій Шуст

Учасники акції перед забігом. Фото: Новини.LIVE/Сергій Шуст

Учасниця забігу. Фото: Новини.LIVE/Сергій Шуст

Учасники благодійного забігу. Фото: Новини.LIVE/Сергій Шуст

Благодійний забіг на підтримку України. Фото: Новини.LIVE/Сергій Шуст

Учасники біжать дистанцію. Фото: Новини.LIVE/Сергій Шуст

Жінки, які прийшли на благодійний забіг. Фото: Новини.LIVE/Сергій Шуст

Учасники забігу з прапором України. Фото: Новини.LIVE/Сергій Шуст

Завершення благодійного забігу. Фото: Новини.LIVE/Сергій Шуст

Учасники акції з прапорами України. Фото: Новини.LIVE/Сергій Шуст

Учасники забігу обіймаються. Фото: Новини.LIVE/Сергій Шуст

Сім'я, яка взяла участь у благодійному забігу. Фото: Новини.LIVE/Сергій Шуст

Нагадаємо, у Варшаві відбувся благодійний різдвяний ярмарок на подарунки українським дітям у прифронтових зонах. Загалом вдалося зібрати 9 тисяч злотих.

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