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У Філадельфії відбувся забіг на підтримку героїв "Азовсталі"

19 грудня 2024 08:44
Уляна Бойчук - журналістка, (США)
Уляна Бойчук
журналістка, (США)
Забіг на підтримку героїв "Азовсталі" провели у Філадельфії
Благодійний забіг у Філадельфії. Фото: Новини.LIVE/Сергій Шуст
Уляна Бойчук - журналістка, (США)
Уляна Бойчук
журналістка, (США)

15 грудня у Філадельфії відбувся благодійний забіг "Run for Azovstal Defenders". Під час заходу вдалося зібрати понад 900 доларів.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Уляна Бойчук.

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Благодійний забіг у Філадельфії

Близько півсотні українців із Пенсильванії, Нью-Джерсі та Делаверу зібрались на благодійний забіг у Філадельфії. Бігли у підтримку захисників та родин захисників Азовсталі.

"Цей пробіг мав на меті не просто збір коштів — це був заклик до дії та підвищення обізнаності. Разом ми нагадали світу про жертви, які принесли захисники "Азовсталі", і про нагальну необхідність повернення всіх полонених додому", — каже одна з організаторів забігу Євгенія П'єцух.

Благодійний забіг у Філадельфії
Учасники акції перед забігом. Фото: Новини.LIVE/Сергій Шуст

Спільними зусиллями всіх причетних було зібрано 905 доларів на підтримку відважних захисників "Азовсталі", їхніх сімей та близьких. Усі зібрані кошти були направлені до Фонду підтримки сімей захисників "Азовсталі".

Благодійний забіг у Філадельфії
Учасники заходу з плакатом та прапором на підтримку України. Фото: Новини.LIVE/Сергій Шуст
Благодійний забіг у Філадельфії
Учасники акції перед забігом. Фото: Новини.LIVE/Сергій Шуст
Благодійний забіг у Філадельфії
Учасниця забігу. Фото: Новини.LIVE/Сергій Шуст
Благодійний забіг у Філадельфії
Учасники благодійного забігу. Фото: Новини.LIVE/Сергій Шуст
Благодійний забіг у Філадельфії
Благодійний забіг на підтримку України. Фото: Новини.LIVE/Сергій Шуст
Благодійний забіг у Філадельфії
Учасники біжать дистанцію. Фото: Новини.LIVE/Сергій Шуст
Благодійний забіг у Філадельфії
Жінки, які прийшли на благодійний забіг. Фото: Новини.LIVE/Сергій Шуст
Благодійний забіг у Філадельфії
Учасники забігу з прапором України. Фото: Новини.LIVE/Сергій Шуст
Благодійний забіг у Філадельфії
Завершення благодійного забігу. Фото: Новини.LIVE/Сергій Шуст
Благодійний забіг у Філадельфії
Учасники акції з прапорами України. Фото: Новини.LIVE/Сергій Шуст
Благодійний забіг у Філадельфії
Учасники забігу обіймаються. Фото: Новини.LIVE/Сергій Шуст
Благодійний забіг у Філадельфії
Сім'я, яка взяла участь у благодійному забігу. Фото: Новини.LIVE/Сергій Шуст

Нагадаємо, у Варшаві відбувся благодійний різдвяний ярмарок на подарунки українським дітям у прифронтових зонах. Загалом вдалося зібрати 9 тисяч злотих.

Промоутерська компанія Top Boxing Generation провела в Києві велике боксерське шоу. В рамках турніру здивував нігерійський боксер Майкл Ігвегбе, який боксував з українцем Ігорем Цимбалюком. Він підтримав Україну та пожертвував ЗСУ частину гонорару.

США благодійність Азовсталь війна в Україні війна Америка

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