Забег в поддержку героев "Азовстали" провели в Филадельфии

Благотворительный забег в Филадельфию. Фото: Новини.LIVE/Сергей Шуст

15 декабря в Филадельфии состоялся благотворительный забег Run for Azovstal Defenders. Во время мероприятия удалось собрать более 900 долларов.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

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Благотворительный забег в Филадельфии

Около полусотни украинцев из Пенсильвании, Нью-Джерси и Делавера собрались на благотворительный забег в Филадельфии. Бежали в поддержку защитников и семей защитников Азовстали.

"Этот пробег имел целью не просто сбор средств — это был призыв к действию и повышению осведомленности. Вместе мы напомнили миру о жертвах, которые принесли защитники "Азовстали", и о необходимости возвращения всех пленных домой", — говорит один из организаторов забега Евгения Пьецух.

Участники акции перед забегом. Фото: Новини.LIVE/Сергей Шуст

Совместными усилиями всех причастных было собрано 905 долларов в поддержку отважных защитников "Азовстали", их семей и близких. Все собранные средства были направлены в Фонд поддержки семей защитников "Азовстали".

Участники мероприятия с плакатом и флагом в поддержку Украины. Фото: Новини.LIVE/Сергей Шуст

Участники акции перед забегом. Фото: Новини.LIVE/Сергей Шуст

Участница забега. Фото: Новини.LIVE/Сергей Шуст

Участники благотворительного забега. Фото: Новини.LIVE/Сергей Шуст

Благотворительный забег в поддержку Украины. Фото: Новини.LIVE/Сергей Шуст

Участники бегут на дистанцию. Фото: Новини.LIVE/Сергей Шуст

Женщины, пришедшие на благотворительный забег. Фото: Новини.LIVE/Сергей Шуст

Участники забега с флагом Украины. Фото: Новини.LIVE/Сергей Шуст

Завершение благотворительного забега. Фото: Новини.LIVE/Сергей Шуст

Участники акции с флагами Украины. Фото: Новини.LIVE/Сергей Шуст

Участники забега обнимаются. Фото: Новини.LIVE/Сергей Шуст

Семья, принявшая участие в благотворительном забеге. Фото: Новини.LIVE/Сергей Шуст

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