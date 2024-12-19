Забег в поддержку героев "Азовстали" провели в Филадельфии

В Филадельфии прошел забег в поддержку героев "Азовстали"
15 декабря в Филадельфии состоялся благотворительный забег Run for Azovstal Defenders. Во время мероприятия удалось собрать более 900 долларов.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Ульяна Бойчук.
Благотворительный забег в Филадельфии
Около полусотни украинцев из Пенсильвании, Нью-Джерси и Делавера собрались на благотворительный забег в Филадельфии. Бежали в поддержку защитников и семей защитников Азовстали.
"Этот пробег имел целью не просто сбор средств — это был призыв к действию и повышению осведомленности. Вместе мы напомнили миру о жертвах, которые принесли защитники "Азовстали", и о необходимости возвращения всех пленных домой", — говорит один из организаторов забега Евгения Пьецух.
Совместными усилиями всех причастных было собрано 905 долларов в поддержку отважных защитников "Азовстали", их семей и близких. Все собранные средства были направлены в Фонд поддержки семей защитников "Азовстали".
Напомним, в Варшаве состоялась благотворительная рождественская ярмарка на подарки украинским детям в прифронтовых зонах. В общей сложности удалось собрать 9 тысяч злотых.
Промоутерская компания Top Boxing Generation провела в Киеве большое боксерское шоу. В рамках турнира удивил нигерийский боксер Майкл Игвегбе, боксировавший с украинцем Игорем Цымбалюком. Он поддержал Украину и пожертвовал ВСУ часть гонорара.
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