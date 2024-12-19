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В Филадельфии прошел забег в поддержку героев "Азовстали"

19 декабря 2024 08:44
Ульяна Бойчук - журналистка, (США)
Ульяна Бойчук
журналистка, (США)
Забег в поддержку героев "Азовстали" провели в Филадельфии
Благотворительный забег в Филадельфию. Фото: Новини.LIVE/Сергей Шуст
Ульяна Бойчук - журналистка, (США)
Ульяна Бойчук
журналистка, (США)

15 декабря в Филадельфии состоялся благотворительный забег Run for Azovstal Defenders. Во время мероприятия удалось собрать более 900 долларов.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

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Благотворительный забег в Филадельфии

Около полусотни украинцев из Пенсильвании, Нью-Джерси и Делавера собрались на благотворительный забег в Филадельфии. Бежали в поддержку защитников и семей защитников Азовстали.

"Этот пробег имел целью не просто сбор средств — это был призыв к действию и повышению осведомленности. Вместе мы напомнили миру о жертвах, которые принесли защитники "Азовстали", и о необходимости возвращения всех пленных домой", — говорит один из организаторов забега Евгения Пьецух.

Благотворительный забег в Филадельфии
Участники акции перед забегом. Фото: Новини.LIVE/Сергей Шуст

Совместными усилиями всех причастных было собрано 905 долларов в поддержку отважных защитников "Азовстали", их семей и близких. Все собранные средства были направлены в Фонд поддержки семей защитников "Азовстали".

Благотворительный забег в Филадельфии
Участники мероприятия с плакатом и флагом в поддержку Украины. Фото: Новини.LIVE/Сергей Шуст
Благотворительный забег в Филадельфии
Участники акции перед забегом. Фото: Новини.LIVE/Сергей Шуст
Благотворительный забег в Филадельфии
Участница забега. Фото: Новини.LIVE/Сергей Шуст
Благотворительный забег в Филадельфии
Участники благотворительного забега. Фото: Новини.LIVE/Сергей Шуст
Благотворительный забег в Филадельфии
Благотворительный забег в поддержку Украины. Фото: Новини.LIVE/Сергей Шуст
Благотворительный забег в Филадельфии
Участники бегут на дистанцию. Фото: Новини.LIVE/Сергей Шуст
Благотворительный забег в Филадельфии
Женщины, пришедшие на благотворительный забег. Фото: Новини.LIVE/Сергей Шуст
Благотворительный забег в Филадельфии
Участники забега с флагом Украины. Фото: Новини.LIVE/Сергей Шуст
Благотворительный забег в Филадельфии
Завершение благотворительного забега. Фото: Новини.LIVE/Сергей Шуст
Благотворительный забег в Филадельфии
Участники акции с флагами Украины. Фото: Новини.LIVE/Сергей Шуст
Благотворительный забег в Филадельфии
Участники забега обнимаются. Фото: Новини.LIVE/Сергей Шуст
Благотворительный забег в Филадельфии
Семья, принявшая участие в благотворительном забеге. Фото: Новини.LIVE/Сергей Шуст

Напомним, в Варшаве состоялась благотворительная рождественская ярмарка на подарки украинским детям в прифронтовых зонах. В общей сложности удалось собрать 9 тысяч злотых.

Промоутерская компания Top Boxing Generation провела в Киеве большое боксерское шоу. В рамках турнира удивил нигерийский боксер Майкл Игвегбе, боксировавший с украинцем Игорем Цымбалюком. Он поддержал Украину и пожертвовал ВСУ часть гонорара.

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