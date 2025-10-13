Відео
Головна Новини дня У ДТП загинув відомий український актор та військовий

У ДТП загинув відомий український актор та військовий

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 23:24
Олексій Наконечний загинув у ДТП - що відомо
Олексій Наконечний. Фото: Facebook Мирослави Наконечної

Український актор і доброволець Олексій "Артист" Наконечний загинув у дорожньо-транспортній пригоді. Трагедія сталася під час повернення чоловіка до своєї військової частини після короткої відпустки, під час якої він провідував дружину та тримісячного сина, який з’явився на світ у липні.

Про це повідомила колега-акторка Ольга Сумська у своєму Instagram.

У ДТП загинув відомий український актор та військовий - фото 1
Історія Ольги Сумської. Фото: скриншот

Олексій Наконечний загинув у ДТП

До пункту призначення Олексій Наконечний не встиг дістатися всього за кілометр — він загинув у смертельній ДТП.

"Загинув, не доїхавши до частини один кілометр. Повертався з короткострокової відпустки, де провідував захворілу дружину з тримісячним сином. Загинув у ДТП, тому виплат родині не належить..." — написала акторка.

Про смерть Олексія Наконечного у Facebook повідомив голова правління Спілки морських піхотинців України Юрій Голодов. Він підкреслив, що "Артист" добровільно став на захист країни ще в перші дні повномасштабного вторгнення.

У ДТП загинув відомий український актор та військовий - фото 2
Пост Юрія Голодова. Фото: скриншот

Мирослава, дружина Олексія, залишила прощальний пост у Facebook.

"Коханий мій! Я не вірю і ніколи в це не повірю! Ти назавжди будеш для нас найкращим татом і моїм світом! Але тепер ти на небі. Я не знаю, як далі без тебе! Я завжди відганяла ці страшні думки! Але я обіцяю, що навчусь і впораюсь! Заради нашого синочка! Ти будеш завжди поруч, я це знаю!" — написала вона.

У ДТП загинув відомий український актор та військовий - фото 3
Пост дружини Олексія. Фото: скриншота

Нагадаємо, що в Одесі трагічно загинула 23-річна працівниця обласної державної адміністрації Надія Мішей. Під час сильного негоди ввечері 30 вересня вона перестала виходити на зв’язок. 

А до цього у Конотопі трагічно загинув 79-річний чоловік, який отримав смертельне поранення від кулі під час роботи сил ППО. 

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
