Главная Новости дня В ДТП погиб известный украинский актер и военный

В ДТП погиб известный украинский актер и военный

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 23:24
Алексей Наконечный погиб в ДТП - что известно
Алексей Наконечный. Фото: Facebook Мирославы Наконечной

Украинский актер и доброволец Алексей "Артист" Наконечный погиб в дорожно-транспортном происшествии. Трагедия произошла во время возвращения мужчины в свою воинскую часть после короткого отпуска, во время которого он навещал жену и трехмесячного сына, который появился на свет в июле.

Об этом сообщила коллега-актриса Ольга Сумская в своем Instagram.

Читайте также:
У ДТП загинув відомий український актор та військовий - фото 1
История Ольги Сумской. Фото: скриншот

Алексей Наконечный погиб в ДТП

До пункта назначения Алексей Наконечный не успел добраться всего за километр — он погиб в смертельном ДТП.

"Погиб, не доехав до части один километр. Возвращался из краткосрочного отпуска, где навещал заболевшую жену с трехмесячным сыном. Погиб в ДТП, поэтому выплат семье не положено..." — написала актриса.

О смерти Алексея Наконечного в Facebook сообщил председатель правления Союза морских пехотинцев Украины Юрий Голодов. Он подчеркнул, что "Артист" добровольно стал на защиту страны еще в первые дни полномасштабного вторжения.

У ДТП загинув відомий український актор та військовий - фото 2
Пост Юрия Голодова. Фото: скриншот

Мирослава, жена Алексея, оставила прощальный пост в Facebook.

"Любимый мой! Я не верю и никогда в это не поверю! Ты навсегда будешь для нас лучшим папой и моим миром! Но теперь ты на небе. Я не знаю, как дальше без тебя! Я всегда отгоняла эти страшные мысли! Но я обещаю, что научусь и справлюсь! Ради нашего сыночка! Ты будешь всегда рядом, я это знаю!" — написала она.

У ДТП загинув відомий український актор та військовий - фото 3
Пост жены Алексея. Фото: скриншот

Напомним, что в Одессе трагически погибла 23-летняя работница областной государственной администрации Надежда Мишей. Во время сильной непогоды вечером 30 сентября она перестала выходить на связь.

А до этого в Конотопе трагически погиб 79-летний мужчина, который получил смертельное ранение от пули во время работы сил ПВО.

ДТП авария военные актеры гибель
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
